Um bebê de apenas dois dias sobreviveu, sem ferimentos, a um grave acidente que vitimou cinco pessoas na noite de domingo, na MG-307, próximo ao trevo de Grão Mogol.

O recém-nascido, ainda com a pulseira de identificação da maternidade, estava em um veículo da Prefeitura de Botumirim que transportava cinco pessoas, incluindo mãe e filho.

No outro veículo viajavam duas pessoas – o motorista morreu. Os dois carros bateram em uma carreta que saía de uma estrada vicinal e pegava a rodovia, segundo o Corpo de Bombeiros.

A perícia foi acionada e as causas do acidente serão investigadas. Segundo os militares, os carros ficaram completamente destruídos.

No Fiat Uno encontravam-se duas vítimas: uma fatal, de 59 anos, e outra de 30 anos com ferimentos nos membros inferiores. Já no Renault Kwid encontravam-se quatro vítimas fatais.

Após socorrerem o homem ferido, os bombeiros começaram os trabalhos de resgate dos corpos. Durante a ação, ouviram um choro de criança vindo do interior do Renault Kwid. Os militares se mobilizaram e com o uso de ferramentas específicas criaram um acesso até o lugar de onde vinha o choro.



NO ASSOALHO

O recém-nascido do sexo masculino, de apenas dois dias, foi encontrado no assoalho do carro, sob o corpo da mãe, sem ferimentos ou contusões visíveis. Os bombeiros acreditam que o bebê conforto tenha ajudado a proteger o menino.

O homem de 30 anos e a criança foram levados para o hospital de Francisco Sá. O motorista da carreta não apresentava ferimentos.

A mãe do recém-nascido tinha apenas 22 anos e voltava para casa após o parto realizado em Montes Claros. As outras vítimas são o motorista da Prefeitura de Botumirim, e um senhor acompanhado da filha que havia se submetido a uma cirurgia em Montes Claros.