A Bancada do Norte, formada por sete deputados estaduais eleitos na região, ajuizou ação popular solicitando a suspensão da cobrança de pedágio na BR-135. De acordo com a ação, a Eco-135, concessionária responsável por gerenciar a rodovia, descumpriu prazos e metas estabelecidas no contrato com a Secretaria de Transportes e Obras Públicas (Setop) e, por isso, não poderia iniciar a cobrança.

Na ação, que tramita na 3ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, os parlamentares pedem a suspensão da cobrança também na MG-231 e LMG-754, que receberam praças da concessionária.

A bancada é composta por Tadeu Martins Leite (MDB), Gil Pereira (PP), Virgílio Guimarães (PT), Leninha (PT), Carlos Pimenta (PDT), Arlen Santiago (PTB) e Zé Reis (PSD). Eles alegam na ação que a Eco-135 não poderia cobrar pedágio porque não cumpriu todas as cláusulas do relatório.

Afirmam ainda que faltou transparência no processo de composição da tarifa, a segunda mais cara do Estado. O objetivo da ação é buscar também uma revisão do valor, “considerado incompatível com o serviço prestado à população e com a capacidade econômica e social do Norte de Minas”.

Os valores variam de R$ 3,60 (motos) a R$ 43,20 (caminhões com seis eixos) em cada uma das seis praças instaladas na região, ligando o Norte de Minas à capital mineira. Essa situação foi tema, na semana passada, da primeira reunião entre os parlamentares.

Eles definiram que estudos seriam feitos para questionar judicialmente a polêmica cobrança. A ação popular então, foi a melhor maneira encontrada pela assessoria jurídica dos parlamentares.

O governo de Minas informou, por meio da Setop, que a tarifa é calculada sobre o volume de veículos e os investimentos necessários para garantir fluidez e segurança aos usuários da rodovia, e que a equação foi definida no processo licitatório, ainda na gestão anterior.

Em nota, a Eco-135 informou que tem cumprido rigorosamente as exigências do contrato de concessão, iniciando os serviços operacionais em dezembro passado, com duas semanas de antecedência. Disse também que concluiu os trabalhos iniciais, requisitos exigidos contratualmente para o início da cobrança do pedágio, e que estão previstos investimentos de R$ 1,9 bilhão. Além disso, emprega diretamente mais de 200 profissionais operacionais e administrativos.

Audiência discute possíveis soluções

Além da ação ajuizada na tarde de quarta-feira, ontem foi realizada uma audiência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para discutir os valores do pedágio e o início da cobrança da tarifa na BR-135, MG-231 e LMG-754.

A reunião contou com a presença de deputados, vereadores, prefeitos, sindicalistas, além de representantes da Eco-135.

Entre muitas sugestões, os deputados pediram a redução do preço praticado e prefeitos querem a suspensão imediata do pagamento de veículos oficiais que não têm placa branca e que estão sendo cobrados normalmente, como ambulâncias e veículos de transporte escolar.

De acordo com a prefeita de Bocaiuva, Marisa Alves, o município tem arcado com quatro pedágios apenas para levar alunos a uma escola que fica logo após uma das praças.

O prefeito de Guaraciama, Rafael de Carlúcio (PMDB), cidade que fica a 70 quilômetros de Montes Claros, aproveitou para solicitar que o dinheiro arrecadado pelo Estado seja destinado apenas para investimentos na região norte-mineira.



DENÚNCIAS

Os deputados levantaram também denúncias de que a empresa concessionária tem bloqueado entradas de comunidades e cometido crimes ambientais. Na audiência, os responsáveis não comentaram as acusações.

O deputado Cleiton Gontijo de Azevedo (PPS) afirmou que o contrato é legal, mas imoral. “Estão querendo que o norte-mineiro pague, para depois entregar”, comentou.

Cleitinho disse ainda que o pedágio tem causado revolta, ainda mais tendo em vista que o trecho concedido passa por regiões menos favorecidas do Estado.

Um novo encontro entre os deputados e os representantes deve acontecer em breve na região.