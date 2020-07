A maioria dos prefeitos da região Norte decidiu não aderir ao plano de flexibilização do comércio proposto pelo Governo do Estado. Após reunião de gestores ontem com diretoria da Amans, opção foi “cada um por si”, ou seja, conforme o cenário, cada prefeitura adotará as medidas que achar necessárias.

A recomendação do Governo e do Ministério Público era a adesão à “onda amarela” do programa Minas Consciente. Essa faixa permite, além do funcionamento de supermercados e padarias, a abertura de lojas de departamento e variedades, livrarias, papelaria e revistas.

Em toda a região Norte apenas sete cidades aderiram ao Minas Consciente: Berizal, Bocaíuva, Brasília de Minas, Claro dos Poções, Guaraciama, Lontra e Ubaí.

A reunião teve a participação da Superintendência Regional de Saúde (SRS), que sugeriu aos prefeitos retroceder na flexibilização.

Janaúba e Montes Claros apresentam o maior número de casos de infecção por coronavírus na região. Nos dois casos, comércio em geral está aberto, incluindo bares e restaurantes. De acordo com a SRS, o Norte de Minas possui 48 óbitos por Covid-19.

Brasília de Minas foi a primeira cidade da região a aderir ao Minas Consciente. Para o prefeito Geélison Ferreira (MDB), é importante ter uma perspectiva de reabertura de forma segura e gradativamente. “O problema de os municípios fazerem seus planos individualizados é que o SUS funciona em rede. Inclusive o próprio Estado está reavaliando a possibilidade de transferir pacientes do da capital para o interior. Sem a adesão ao programa, não podemos ter a noção de taxa de ocupação dos leitos de UTI da região. Não adianta a gente tomar medidas de maneira isolada”, enfatiza o prefeito.



AJUSTE NECESSÁRIO

A Superintendente Regional de Saúde, Dheyme Marques, aponta que se até a próxima semana não houver contenção na quantidade de infectados, todas as cidades serão obrigadas a aderir ao Minas Consciente através da onda amarela, podendo chegar na onda branca.

“Os dados do Norte de Minas são bons, pois apenas 30% dos leitos de UTI estão ocupados. E os indicadores técnicos de contaminação também estão dentro da escala positiva, comparando com outras regiões. O Estado vai anunciar em pouco tempo um novo projeto, denominado 2.0, e que inclui consulta pública aos municípios sobre as medidas que devem ser adotadas”.

“O Minas Consciente é somente obrigatório para municípios onde há algum tipo de ação judicial. Os prefeitos devem ter a autonomia respeitada e fazer um pacto para impedir o aumento dos casos de Covid 19”, defende Felipe Leal, coordenador jurídico da Amams.