Minas conseguiu autorização para importar a vacina russa Sputnik V contra a Covid-19. A permissão para a compra do imunizante foi concedida, em caráter excepcional, pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e comunicada ao Executivo nesta sexta-feira (2).

Inicialmente, Minas deverá realizar a aquisição de até 428 mil doses do imunizante, o que permitirá importante avanço na vacinação da população mineira contra o novo coronavírus.

O governador Romeu Zema comemorou a aprovação da Anvisa para compra do imunizante. “A Anvisa autorizou a nossa solicitação de importação de 428 mil doses da vacina Sputnik. Mas, agora, o fundo soberano russo vai, junto com a Seplag, dar a data da entrega, que eu espero que seja o mais breve possível”, afirmou Zema.

Com a liberação, o governo de Minas prosseguirá com os encaminhamentos para finalizar as negociações do contrato junto ao Fundo Soberano Russo.

O quantitativo de doses pleiteado corresponde à imunização de 1% da população mineira, limite máximo estabelecido pela Anvisa.

O pedido de autorização para importação excepcional de doses da vacina Sputnik V foi oficializado pelo Estado em junho. A negociação leva em consideração diversos pontos, como prazo estabelecido para entrega.

A importação da Sputnik V será realizada respeitando condicionantes e assinatura de Termo de Compromisso, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2), nos termos da Lei nº 14.124/2021.

IMUNIZAÇÃO NO ESTADO

Até o momento, o governo do Estado recebeu do Ministério da Saúde 13.441.624 doses das vacinas CoronaVac, AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech e Janssen. Nesta sexta-feira, Minas chegou perto da marca de 10 milhões de vacinas aplicadas.

Mais de 7,2 milhões de mineiros receberam a primeira dose, cerca de 2,7 milhões já completaram o esquema vacinal de duas doses e aproximadamente 24 mil pessoas receberam a dose única, conforme os dados publicados no Vaci-nômetro, painel disponibilizado por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

SAIBA MAIS

Quatorze hospitais do Norte de Minas receberam, nesta semana, nova remessa com 8.995 medicamentos do kit intubação, utilizados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para tratar também pacientes com Covid-19. As instituições contempladas estão sediadas em Montes Claros, Monte Azul, Brasília de Minas, Itacarambi, Bocaiúva, Pirapora, Mirabela, São Francisco e Salinas. Com a nova remessa, nos últimos dois meses, os hospitais somam o recebimento de 37.885 medicamentos.

Nesta nova remessa estão sendo contemplados com o recebimento de Fentanila, Midazolam ou Propofol os seguintes hospitais: Santa Casa de Montes Claros (3.070 medicamentos); Hospital Regional de Janaúba (1.685); Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro (1.130); Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire, de Pirapora (870); Hospital Municipal Dr. Oswaldo Prediliano Santana, de Salinas (820); Hospital Aroldo Tourinho (570 unidades); Hospital Municipal Senhora Santana, de Brasília de Minas (550); Hospital Municipal Dr. Gil Alves, de Bocaiúva (140); Hospital Universitário Clemente de Faria (80); Prontosocor (50); Fundação Médico Assistencial Major Domingos de Deus Correa, de Monte Azul e o Hospital Municipal Dr. Bricio de Castro Dourado, de São Francisco (10 unidades para cada instituição); Hospital Municipal Gerson Dias e o Hospital Municipal São Sebastião, de Mirabela (5 unidades para cada instituição).

*Com Agência Minas