RIACHO DOS MACHADOS – Uma pilha de estéril que não para de crescer, poeira que não dá trégua aos vizinhos da mina, suspeita de contaminação do lençol freático e o fantasma do risco de rompimento da barragem de rejeitos. Essa é a lista de preocupações que vem atormentando moradores de Riacho dos Machados, Nova Porteirinha e Janaúba, cidades próximas à mina de exploração de ouro da canadense LeaGold Inc..

Desde a tragédia de Brumadinho, em 25 de janeiro, que matou 197 pessoas e ainda tem 111 desaparecidos, a comunidade se vê envolta em discussões sobre os problemas decorrentes da expansão das atividades da mineradora na região.

O que se pede é mais rigor na fiscalização das atividades da empresa para que ela não se transforme de uma geradora de emprego e renda para uma ameaça à segurança e qualidade de vida da população.

A barragem de rejeitos da mina teve a vida útil prolongada até 2026, aumentando a preocupação de ONGs, sindicatos, prefeituras e entidades representativas locais.

Mesmo com a garantia da empresa de que opera com segurança, o aumento contínuo das gigantescas montanhas de estéril – depósitos a céu aberto resultado das quebras diárias de toneladas de rochas oriundas da abertura das cavas, processo através do qual se chega aos veios de ouro – deixa ambientalistas e especialistas em alerta.

No final de fevereiro, acompanhando trabalho de campo do Instituto Grande Sertão (IGS) e da Associação de Amigos do Rio Gorutuba (Ecos do Gorutuba), a reportagem de O NORTE documentou, em poucos minutos, dezenas de caminhões pesados formando novas pilhas de estéril a poucos metros da barragem de rejeitos.

Além das intensas nuvens de poeira, a quebra e amontoamento dessas estruturas rochosas, depois do refino que interessa à mineradora, podem contaminar o solo. “Expostas ao tempo, são lavadas e carreiam contaminação para o subsolo, embora com capacidade muito inferior aos rejeitos, chegando aos rios Piranga e Curral Novo, que deságuam no Ribeirão Confisco, afluente da barragem Bico da Pedra”, explica Eduardo Gomes, consultor ambiental e presidente do IGS.

A Barragem de Bico da Pedra é um dos principais alvos de Riacho dos Machados. Tanto nos casos de contaminação quanto no de um possível rompimento da represa de rejeitos. Situada em Janaúba, o reservatório de água é responsável por abastecer uma população de quase 80 mil habitantes naquela cidade e em Nova Porteirinha, e por irrigar todo o Projeto Gorutuba.

No final de janeiro, um abaixo-assinado começou a ser feito em Janaúba, solicitando à Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça das Bacias Hidrográficas dos Rios Verde e Pardo a realização de uma audiência pública para chamar atenção das autoridades em relação à segurança da mina de ouro.

De fonte de renda a problema

Na comunidade de Piranga, aos pés das gigantescas montanhas de estéril da LeaGold Inc., dona Analdir Ferreira da Silva Soares, de 64 anos, vem sofrendo com a alergia provocada pela poeira que respira todos os dias, resultado das explosões na mineradora.

“Eles dão uma oportunidadezinha para a gente ligar, mas até chegarem já respiramos tudo. Ontem mesmo (26 de fevereiro) ligamos, mas alegaram que estão com uma pipa só. A firma resolve o problema dela e a gente fica morrendo”, lamenta a moradora. Ela conta que sente muita fadiga, o nariz fica ressecado. “Mas a gente da comunidade não tem condição de parar eles, só se não tivessem entrado”.

Parede e meia com a pilha estéril, Aparecido Gil Mendes Pereira, de 46 anos, nascido e criado em Piranga, em Riacho dos Machados, cria três filhos e também reclama das doenças respiratórias provocadas pela poeira.

“A vizinhança protesta também, principalmente as mulheres e crianças. Aí eles vêm e dão uma molhadinha”, diz o morador.

O prefeito de Nova Porteirinha, Silvanei Batista, diz que o município seria o mais prejudicado na hipótese de rompimento da barragem de rejeitos da LeaGold. “A distância entre as duas cidades, Janaúba e Nova Porteirinha, é só mesmo o rio Gorutuba. E aqui a irrigação é a base da economia, com várias colonizações, ou seja, lotes agrícolas que produzem frutas, com vários núcleos habitacionais”, explica.

O conceito que tinha com relação à mina mudou. “Vejo hoje que é uma bomba-relógio mesmo, questão de tempo, e a Justiça tem que tomar uma providência urgente. Se por um lado a mineradora gera 300 empregos diretos e mais 300 indiretos, o projeto Gorutuba emprega 20 mil trabalhadores”, compara.

Engenheiro civil pós-graduado em Meio Ambiente e em Geotecnia, Luciano Fonseca afirma que LeaGold Inc. precisa manter permanentemente em seus quadros profissionais de diversas áreas, como biólogos, engenheiros de mina, geotécnicos e engenheiros civis para ver a questão de estrutura da barragem.

SAIBA MAIS

Empresa alega que não há risco nas operações

Em nota, a LeaGold “reforça que as operações possuem as devidas Licenças de Operação e que as barragens estão em consonância com as exigências legais”. Além disso, ressalta que não foi registrada nenhuma ocorrência capaz de comprometer a segurança das estruturas. Informou que o estéril é uma rocha que não apresenta os metais da mineralização do ouro e que o armazenamento em pilhas ao ar livre é o modelo padrão usado no setor e está de acordo com o exigido pela legislação para o Licenciamento Ambiental concedido à MRDM. A empresa detalha que o sistema de armazenamento adotado prevê a impermeabilização do solo antes do depósito de material.