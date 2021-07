O socorro a norte-mineiros que vêm enfrentando a estiagem está chegando por meio da distribuição de kits de abastecimento de água. Eles são compostos por caixas d’água de polietileno de 10 mil e de 15 mil litros e centenas de metros de tubos de 25mm e de 50mm necessários para as ligações.

Mais de cem kits já foram entregues pelo Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene).

Estão sendo priorizadas as regiões onde a seca está mais severa. Nesse período, considerado crítico para alguns municípios, o acesso à água é dificultado ou mesmo limitado, pois os rios e até mesmo nascentes ficam totalmente secos, principalmente neste ano em que choveu menos que a média histórica.

A entrega atende a uma determinação do governador Romeu Zema, e o instituto tem feito o possível para que o processo de doação ocorra mais rápido, mesmo com os trâmites legais necessários.

“Conhecemos a realidade da região e sabemos o quanto é sofrido ver as pessoas sem água para as necessidades mais básicas, por isso estamos nos esforçando para mitigar as dificuldades com os kits de abastecimento, além das outras ações do Idene reconhecidas por todos na segurança hídrica”, afirma o diretor-geral do Idene, Nilson Borges.

Apenas no Norte de Minas, já foram investidos mais de R$ 700 mil somente nessa recente distribuição dos equipamentos. O atendimento aos municípios é feito a partir de pedidos oficializados pelas prefeituras junto ao Idene, alguns com recursos próprios e outros com emendas parlamentares. Em algumas comunidades, há poços artesianos em funcionamento, mas nem sempre eles têm reservatórios.



NÚMEROS ATUALIZADOS

Cinco escritórios regionais pertencem à diretoria regional do Idene no Norte: Montes Claros, Janaúba, Salinas, Januária e Diamantina.

Até a última segunda-feira foram entregues 102 kits de abastecimento, contemplando diversos municípios, dentre eles: Salinas, Felício dos Santos, Guaraciama, Japonvar, Botumirim, Capelinha, Bonito de Minas, Catuti, São João do Pacuí, Padre Carvalho, Olhos D’água, Bocaiuva, Ubaí, Augusto de Lima, Lontra, Grão Mogol, Glaucilândia, São Francisco, Berizal, Jequitaí, Taiobeiras, Montalvânia, Rubelita, Janaúba, Montezuma, Engenheiro Navarro, Divisa Alegre, Minas Novas, Icaraí de Minas, Pedras de Maria da Cruz, Presidente Kubitschek, Curral de Dentro e Diamantina.

Mais 27 kits serão entregues nos próximos dias, sendo 11 deles destinados a Montes Claros. Também serão contemplados Matias Cardoso, Monte Azul, Claro dos Poções, Brasília de Minas e Curvelo.

O Idene está presente também em outras regiões do Estado com a diretoria regional dos Vales, integrando os escritórios regionais de Governador Valadares, Teófilo Otoni, Jequitinhonha e Araçuaí. Em todas elas também há um trabalho efetivo do Idene na segurança hídrica, inclusive a distribuição de kits de abastecimento de água nas comunidades mais necessitadas de melhoria do acesso à água.

*Com Agência Minas