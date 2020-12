A Sociedade Rural de Montes Claros realiza, pela primeira vez, a Feira Digital AgroTech Montes Claros. O evento começa hoje e vai até domingo, com o apoio de diversas instituições. Serão quatro dias voltados para a união do campo com a tecnologia, com leilões, feira da agricultura familiar, palestras, rodadas de negócios, videoaulas, feira Pró-Genética, estandes virtuais, experiência gastronômica e live musical.

“Com a nossa capacidade de gestão e experiência em levar conhecimento ao homem do campo, decidimos apostar numa mostra on-line, um novo formato que vem revolucionando o agro brasileiro e seguimos essa tendência. O chamado do campo se fez vigoroso sempre. Aos 76 anos da entidade, que sempre trabalhou além dos seus limites, buscamos escrever uma nova história nas páginas da agropecuária norte-mineira com o uso da plataforma digital”, informou o presidente da Sociedade Rural, José Luiz Veloso Maia.

A feira foi também uma demanda dos expositores e patrocinadores da Expomontes, que não foi realizada neste ano devido à pandemia do novo coronavírus, ressalta Gabriel Pimenta, coordenador da entidade promotora e da Comissão Organizadora do evento.

“Os empreendedores queriam algum evento técnico para tentar suprir a falta que a Expomontes fez no calendário de negócios do agro. Como não foi possível o presencial, resolvemos apostar no on-line e dar um passo onde a Rural ainda não tinha força. A AgroTech veio pra ser um braço da Expomontes na internet. E que possamos alcançar pessoas que não tínhamos alcançado antes. Além disso, fortalecer a marca da Sociedade Rural”, diz Gabriel.

Segundo Mariah Carvalho, responsável pelo Marketing de Negócios da Sociedade Rural, o evento não é institucional. “É de negócios e os investidores têm respondido bem à programação, bem como nas perspectivas de faturamento. Vamos ofertar técnicas e práticas aplicáveis nas fazendas, com economia de tempo e dinheiro, aumentando consideravelmente o lucro da propriedade”.



CICLO DE PALESTRAS

O evento terá conteúdo digital especializado e soluções de inteligência de mercado, abrindo e construindo uma jornada de relacionamentos de negócios entre empresas e clientes. A diretora de Difusão de Tecnologia da Rural de Montes Claros, Silene Barreto, coordena as palestras e videoaulas.

“Visamos apresentar ricas discussões, focando nos problemas do Norte de Minas e trazendo soluções. Esse é o nosso desafio, até mesmo por não ter tido a Expomontes. Definimos temas impactantes para a região em painéis, como gado de leite, fruticultura, gado de corte. Vamos apresentar as mudanças tecnológicas para o campo, mostrar cases de sucesso, pois o produtor rural não pode ficar só produzindo sem conhecer as tendências do mercado. Eles também têm que aprimorar o conhecimento para melhorar o processo produtivo. Outro assunto importante é a sustentabilidade no agro. A AgroTech é uma vitrine mundial para o produtor”, ressalta Silene.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site www.agrotechmoc.com.br.

Agricultura Familiar

Há mais de dez anos, a Feira de Agricultura Familiar está presente na programação da Expomontes. E não poderia ficar de fora da Feira Digital. Essa parte do evento está sob a coordenação da Emater. “A melhor forma que encontramos foi disponibilizar na plataforma da Agrotech um catálogo com produtos e contatos dos agricultores para que o visitante conheça o que pode ser entregue pelo delivery. A pessoa fará contato diretamente com o agricultor que tenha o produto de seu interesse, combinando data, horário de entrega e forma de pagamento. Os agricultores que foram selecionados são os que têm os produtos processados legalizados e com frequência na produção”, afirma Cristina Ferreira, responsável pelo Bem-Estar Social da Emater.

Programação

Quinta-feira - 3/12

9h às 9h20 - Abertura da Feira do Pró-genética – Parque de Exposições João Alencar Athayde

9h20 às 12h20 - Tema: Agricultura Familiar: videoaulas certificadas – FAEMG/SENAR

14h às 14h50 - Como vender pelas redes sociais?

Palestrante: Euzébio José Pereira Nobre (Nobilis!)

16h às 18h - O mercado da ovinocaprinocultura. Perspectivas no Norte de Minas (Painel)

Palestrante: Gabriela Almeida Bastos – Co-fundadora da empresa Qualibéé

Moderador: Eduardo Robson Duarte (UFMG)

Debatedor 1: João Kennedy Braga (Zootecnista)

Debatedor 2: Fredson Vieira e Silva (UNIMONTES)

18h às 18h30 - Financiamentos Rurais

Palestrante: Wesley Macio Gonçalves Maciel (vídeo) – superintendente do Banco do Nordeste

18h40: Abertura oficial - José Luiz Veloso Maia, presidente, e Silene Barreto, diretora de Difusão da Sociedade Rural; Ricardo Peres Demicheli, da Secretaria de Agricultura; José Avelino, do Sindicato dos Produtores Rurais; Roberto Simões, da Faemg; Wesley Macio, do BNB

19h às 19h50 – Ricardo Peres Demicheli - Importância do Agronegócio Mineiro – Subsecretário de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEAPA/MG)

20h às 23h – Leilão Confboi



- Sexta-feira - 4/12

9h às 12h - Videoaulas certificadas - FAEMG/SENAR

14h às 16h - Rastreabilidade e Certificação na Fruticultura (Painel)

Palestrante: Rosilene Souto – Coordenadora de Produção Integrada da Cadeia Agrícola (MAPA)

Moderador: Rodolpho Velloso Rebello (Diretor da Sociedade Rural)

Debatedor 1: Gabriel Bitencourt (Ceagesp)

Debatedor 2: Expedito Fernandes Belmont (BTracer)

16h às 18h - Sustentabilidade no Agro (Painel)

Palestrante: Marília Carvalho de Melo - Secretária de Estado de Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD/MG)

Moderador: José Luiz Maia (Presidente da Sociedade Rural)

Debatedor 1: Flávio Gonçalves (Diretor da Sociedade Rural )

Debatedor 2: Júlia Maria Maia Xavier (JX Ambiental)

Debatedor 3: Carlos Juliano Albuquerque (Diretor do Sindicato Rural)



- Sábado - 5/12

9h às 12h - Videoaulas certificadas - FAEMG/SENAR

9h às 11h - Como ganhar dinheiro com a pecuária de leite (Painel)

Palestrante: Jônadan Ma – Fazenda Boa Fé/Grupo Araunah

Moderador: Leidy Darmony de Almeida Rufino (Chefe Geral da EPAMIG Norte )

Debatedor 1: Otaviano de Souza Pires Neto (FUNORTE)

Debatedor 2: Daniel Ananias de Assis Pires (UNIMONTES/FUNORTE)

14h às 16h - Como ganhar dinheiro com a pecuária de corte (Painel)

Palestrante: Lucas Oliveira (DSM)

Moderador: Antônio Carlos Ribeiro Lima II (Zootecnista)

Debatedor 1: Rômulo Marques (Propec/Diretor da Sociedade Rural)

Debatedor 2: João Gustavo Rebello de Paula (Farpal)

16h às 18h - Tendências e perspectivas para o Mercado da Carne Bovina

Palestrante: Alex Santos Lopes da Silva (Business Intelligence Minerva Foods)

Moderador: Álvaro Luís de Carvalho Veloso (Diretor da Sociedade Rural)

Debatedor1: Jose Moacyr Basso (Vice-presidente da Sociedade Rural)

Debatedor 2: José Alberto de Ávila Pires – Xapecó (Agrônomo)

18h às 19h - História e Tradição da Carne de Sol Norte-mineira

Palestrante: Quintiliano Mendes Maia (Churrascaria João Maia)

19h às 20h - Experiência gastronômica e harmonização com cervejas artesanais

Gastrólogo e Chef de Cozinha

Sommelier Rodolpho César dos Reis Tinini

20h - Live musical (Sérgio e Rodrigo)

- Domingo - 6/12

9h às 12h - Videoaulas certificadas - Transformação Digital - FAEMG/SENAR

14h às 16h - AGROCONECTA (Rodada de Conexão Tecnológica) – Inscrições limitadas

14h às 15h - Descomplicando a Ciências de dados

Palestrante: Igor Alcântara – Cientista de dados e apresentador do Podcast Intervalo de Confiança

15h às 16h - O novo normal do Agronegócio

Palestrante: Diego Geovane Pereira Silva (FAVAG)

Apresentadora: Gisele

16h às 18h - Painel Startups do Agro

Ana Raquel Calhau - CEO Laticin

Lucas Sucupira - CEO Log Express

Saulo Santana Elias - CEO Verde Drone

Moderadora: Gisele

18h às 19h - Ecossistema de Inovação no Agro

Palestrante: Raquel Resende - Gestora do Parque Tecnológico de Uberaba

Moderador: Haroldo de Moraes Lopes – Secretário executivo da FUNDETEC

Mais informações agrotechmoc.com.br