Além de contribuir com a agropecuária da região, a 38ª Exposição Agropecuária Regional de Janaúba (Expô Janaúba), que segue até domingo, traz oportunidade para pequenos agricultores se capacitarem em diversos cursos, todos gratuitos. Uma vitrine de ações é desenvolvida nos dez dias de festa, que começou na última sexta-feira. Entre os estandes está o da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), que busca incentivar a agricultura familiar com projetos específicos para cada região.

A novidade deste ano é a apresentação das ações da companhia que têm o apoio dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) e o Projeto Amanhã, ambos com intuito de unir fatores econômicos, políticos e sociais, localizados em um mesmo território, desenvolvendo atividades econômicas correlatas, que apresentam vínculos de produção, interação, cooperação e aprendizagem. No estande é possível encontrar atividades produtivas da agricultura familiar, com equipamentos e máquinas agrícolas.

Estarão expostas maquetes e fotografias e serão exibidos filmes com os resultados de outras ações que a empresa desenvolve no Estado, principalmente na revitalização da Bacia Hidrográfica do São Francisco, como a recuperação de áreas degradadas, construção de barraginhas, reflorestamento ciliar e de topo, além de ações de saneamento básico em vários municípios mineiros.

“A arrancada do agrone-gócio no Norte de Minas começou com a atuação da Codevasf. Passamos de região basicamente pecuarista a uma das maiores produtoras de frutas de Minas”, enfatiza o superintendente regional da Codevasf, Rodrigo Rodrigues.

Desde 1978, a Codevasf atua em Janaúba, onde implantou os perímetros irrigados Gorutuba e Lagoa Grande, além do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura do Gorutuba. A empresa construiu ainda no município a barragem do Bico da Pedra, fonte hídrica dos perímetros irrigados e para consumo humano em Janaúba e Nova Porteirinha.

AGENDA DE HOJE

Às 8h, o Parque de Exposições de Janaúba recebe crianças de escolas municipais e creche para visita técnica e curso de capacitação para defumar carnes e pescado.

Às 9h, curso de prevenção de acidentes no trabalho. Às 9h30, capacitação em produção artesanal de polpas de frutas. Das 18h às 22h, curso sobre desossar frango.

O leilão da fazenda Novilho do Futuro começa às 20h. E às 21h começa o show do cantor Gabriel Loreto.