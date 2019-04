Cresce exportação do agronegócio mineiro

Segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), as exportações do agronegócio mineiro alcançam US$ 1,75 bilhão no primeiro trimestre do ano (janeiro até março) e registram crescimento de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação ao total de exportações do Estado, o agronegócio respondeu por 30,4% de toda a pauta mineira comercializada. O café, principal produto da pauta de exportações do setor, representou 56,9% do total comercializado.

Circuito gastronômico da agricultura familiar

O Parque de Exposição João Alencar Athayde é palco do “Conexão: Sabor, Arte e Negócio”, evento que acontece até domingo, a partir das 18h, com entrada gratuita. O intuito é de valorizar os produtos da região, feitos artesanalmente e com valor muito menor do que os industrializados. Quem passar pelo local poderá saborear geleias a base de frutas e pimentas, carnes embutidas e defumadas e ainda curtir shows com artistas regionais.

Vagas para mestrado em sociedade e ambiente

Estão abertas as inscrições para o mestrado em “Sociedade, Ambiente e Território”, programa em associação entre a UFMG e a Unimontes. São 20 vagas. As inscrições devem ser feitas presencialmente até 10 de maio. O processo seletivo é constituído de cinco etapas. O candidato deve apresentar em envelope único e lacrado os seguintes documentos: duas cartas de recomendação; página de rosto com nome completo do candidato e linha de pesquisa desejada; comprovante de pagamento da taxa de

inscrição no valor de R$ 155,97. Mais informações no site www.ufmg.br.