Os proprietários rurais que fizeram o Cadastramento Ambiental Rural (CAR) no mutirão promovido em outubro de 2019, em Montes Claros, já podem retirar os certificados na sede do Sindicato dos Produtores Rurais da cidade, localizada no Parque de Exposições João Alencar Athayde.

O mutirão do CAR atendeu, gratuitamente, 180 pequenos agricultores que ainda não haviam cadastrado suas propriedades rurais. Iniciativa do Serviço Florestal Brasileiro em parceria com a Emater/MG, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e com o Instituto Estadual de Florestas (IEF), teve o apoio em Montes Claros do Sindicato dos Produtores Rurais, que cedeu espaço para o atendimento da empresa contratada.

É considerado pequeno agricultor aquele que possui até quatro módulos fiscais que, na cidade, tem a área de até 160 hectares. “Devido ao plano de enfrentamento ao novo coronavírus, orientamos os produtores atendidos para que procurem o Sindicato Rural usando máscara de proteção, e respeitem as orientações de distanciamento”, informa o presidente da entidade, José Avelino Pereira Neto.

CAR