O feriadão de Carnaval deste ano foi bem menos violento do que o do ano passado nas estradas que cortam o Norte de Minas. Segundo balanço divulgado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), houve uma redução de 50% no número de acidentes registrados na região e nenhuma morte. Foram oito ocorrências, que resultaram em sete feridos.

A Operação de Carnaval começou na sexta-feira passada e foi finalizada na Quarta-feira de Cinzas. O principal objetivo da ação foi oferecer mais segurança nas rodovias, reduzindo o tráfico de drogas e coibindo a combinação de volante e uso de bebida alcoólica, considerada a principal causadora de acidentes.

A PMRv montou esquema para monitorar as principais estradas que cortam o Norte de Minas, como a BR-135 e a MG-122. Em 2018, a maioria das prisões foi de condutores que estavam sob efeito de álcool – 13 motoristas.



EMBRIAGUEZ

Este ano, das 15 prisões realizadas pela PMRv, cinco foram de embriaguez ao volante. As demais ocorrências estão relacionadas a crimes diversos, como veículo irregular e tráfico de drogas.

Durante os cinco dias de folia, a Polícia Militar realizou 468 operações em toda a região – 22% a mais que no ano anterior –, contando inclusive com o apoio aéreo de Aviação do Estado (BRAvE), que utilizou o helicóptero da companhia para o transporte de militares do trânsito.

Nas ações foram fiscalizados 13.209 veículos. Desses, 115 foram removidos por irregularidades, o que equivale a um aumento de 31%, comparando com o ano passado.

“A Polícia Militar conta sempre com o empenho e conscientização da população usuária das rodovias no que tange a responsabilidade de cada um na garantia da segurança nas nossas estradas, sublinhando sempre a dedicação da instituição na garantia do bem-estar de todos”, destaca o tenente Ednei Ferreira, da PMRv.

Durante as operações, foram realizados testes de bafômetros – 1.028, 26% a mais do que no feriado de 2018, o que resultou em cinco prisões por embriaguez.

O Corpo de Bombeiros não registrou nenhum afogamento na região.



RODOVIAS FEDERAIS

Quatro acidentes foram registrados nas BRs 251 e 365, de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O primeiro trecho liga Montes Claros a Salinas e o outro, até Buritizeiro.

De acordo com a PRF, não houve nenhum acidente grave. Todas as vítimas tiveram ferimentos leves e não houve registro de óbito.

Cerca de 439 testes foram realizados com etilômetro (bafômetro), resultando na prisão de oito pessoas por dirigir embriagadas. Ao todo, 1.106 motoristas foram fiscalizados e 32 atuados por ultrapassagem indevida.

Para doar, agende pelo 155, pelo site www.hemominas.mg.gov.br ou app de celular ou vá até a unidade

Hemocentro convoca doadores para repor estoque

Alice Veloso*



Após o feriado prolongado de Carnaval, o Hemocentro Regional de Montes Claros enfrenta momento crítico no estoque de sangue. A queda chega a 40% e a unidade convoca a população a fazer doação para recuperação do volume do material usado para atender 38 unidades hospitalares em 26 municípios da região.

Em função das viagens no feriadão e a variação brusca da temperatura nesse período, os doadores somem da unidade.

Segundo Rosana Silva, responsável pela captação de doadores do Hemocentro da cidade, um feriado prolongado sempre compromete o estoque.

Rosana ressalta que é importante a participação da comunidade. “Precisamos da solidariedade da população para atender a nossa demanda, que é de pelo menos 1.500 bolsas de sangue por mês para atendermos aos hospitais conveniados”, explica a responsável.

Ela alerta ainda que os grupos sanguíneos mais difíceis são os negativos, devido ao fato de serem em menor quantidade na população. “Por isso, necessitamos muito dos cidadãos que são dos grupos O Negativo, A Negativo, B Negativo e AB Negativo”, diz.

Para doar é preciso ter mais de 16 anos, pesar mais de 50kg, estar em condições plenas de saúde, não passar por tratamento médico ou uso de medicamento contínuo, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas.

* Estagiária sob supervisão do editor