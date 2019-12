O feriado natalino exigiu atenção redobrada dos motoristas. Além de as rodovias praticamente triplicarem o movimento, em vários trechos os condutores enfrentaram muita chuva e neblina. Nas estradas federais que cortam o Norte de Minas foram registrados sete acidentes com dez feridos e uma morte.

As BRs 251 e 365 foram o principal palco de tragédias. O óbito registrado aconteceu na serra de Francisco Sá (BR-251), conhecida como “curva da morte”.

O motorista de 20 anos perdeu o controle do caminhão, que capotou e bateu contra um barranco. O rapaz não resistiu aos ferimentos.

Já na BR-365 os motoristas tiveram que amargar uma longa espera na volta para casa. O trânsito na rodovia ficou interditado por 19 horas, nos dois sentidos, após uma carreta carregada de etanol tombar. As vítimas foram socorridas pelo Samu e pelo helicóptero dos bombeiros. Não houve mortes.

“É preciso ter cuidado redobrado no trânsito, especialmente em relação a velocidade e ultrapassagens indevidas. Lembrando que todos os ocupantes do veículo devem estar com cinto de segurança, inclusive, crianças e bebês que precisam de um assento (cadeirinha) especial. Essas orientações básicas são essenciais para termos um final de ano de paz e contribuindo para redução da violência nas nossas rodovias”, alerta Heloisa Menezes, da delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Montes Claros.



FISCALIZAÇÃO

Apesar de todos os alertas feitos antes do feriado e durante todo o ano para que as pessoas não combinem álcool e direção, foram vários os flagrantes desse tipo de situação.

Segundo dados da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o número de prisões por dirigir embriagado cresceu 126,92% neste ano em relação ao ano passado, quando 23 pessoas foram detidas.

Em todo o Estado, 56 pessoas foram presas por cometer diversos crimes no trânsito, como transporte irregular e tráfico de drogas – um aumento de 225% em relação ao mesmo período de 2018.

A PMRv iniciou as operações Natalina e Férias Seguras antes das festividades. A primeira foi encerrada ontem e o balanço final ainda será divulgado. A operação Férias Seguras vai até o período de Carnaval.