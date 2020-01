As pastagens são a principal e a mais barata fonte de alimentação de rebanhos bovinos brasileiros. Mas, com tantas ofertas de cultivares disponíveis no mercado, como escolher a mais adequada? O segredo está em avaliar bem as condições de clima, solo e altitude, ensina a pesquisadora da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), Maria Celuta.

De acordo com ela, os capins do gênero braquiária (brachiaria) são os mais plantados no Brasil, em razão da adaptação aos mais diversos climas e solos do país. Por esse motivo, as sementes são amplamente comercializadas por cooperativas e estabelecimentos agrocomerciais.

Em ambientes de Cerrado, onde se encontra a maior parte de produção pecuária brasileira, o predomínio de braquiárias é indiscutível.

Um dos tipos é a Brachiaria decumbens cv. Basilik. Por apresentar crescimento intensivo e cobrir o solo rapidamente, essa variedade tem sido a gramínea preferida para a formação de pastos em região de topografia montanhosa. Além disso, a braquiária decumbens reduz a infestação por plantas invasoras e os danos ao solo por erosão.

Apesar de se adaptar e desenvolver razoavelmente bem em solos de baixa fertilidade, a variedade responde bem à adubação. Também, a braquiária decumbens coloniza áreas de até 1.750 metros acima do nível do mar em áreas de textura arenosa ou argilosa, desde que bem drenadas.

A temperatura ideal de crescimento é de 30 a 35 graus. A variedade é tolerante à seca e, embora seque por completo em regiões onde não há chuvas em períodos secos, como no Cerrado, a braquiária decumbens pode ser armazenada na forma de feno.



CAPIM-MARANDU

A Brachiaria brizantha cv. Marandu, conhecida como capim-Marandu, apresenta ampla adaptação climática, pois suporta altitudes de até 3 mil metros acima do nível do mar, precipitação mínima de 700 milímetros e até cinco meses de seca. Porém, a variedade não tolera solos encharcados, embora aceite sombreamento e até mesmo fogo.

A temperatura ideal de crescimento do capim-Marandu é entre 30 e 35 graus, com temperatura mínima de 15 graus. Trata-se de um capim recomendado para solos de média e boa fertilidade, mas responde bem à adubação e é indicada para sistemas intensivos com alto investimento.

Em razão de suas características, pode ser recomendado para terrenos de topografia acidentada, mas requer cuidados no manejo do pastejo, pelo fato de o crescimento cespitoso proporcionar proteção mediana contra a erosão do solo.

A semeadura do capim-Marandu deve ser feita entre 2 e 4 centímetros de profundidade com densidade de plantio em torno de quatro quilos por hectare de sementes viáveis, em solos preparados convencionalmente, bem destorroados.



CAPIM-PAIGUÁS

A Brachiaria brizantha BRS Paiaguás, ou capim-Paiaguás, é mais uma excelente opção para a diversificação de pastagens em solos de média fertilidade no Cerrado. É um capim selecionado com base na produtividade, vigor, produção de sementes e, apesar de não apresentar resistência à cigarrinha das pastagens, mostra elevado potencial de produção animal no período seco, com alto teor de folhas e bom valor nutritivo.

A grande vantagem do BRS-Paiaguás é perceptível durante o período seco, quando o capim apresenta maior acúmulo de forragem de melhor valor nutritivo, o que resulta em mais ganhos de peso vivo dos animais por área.



PIATÃ

Já a Brachiaria brizantha BRS Piatã, ou capim-Piatã, é apropriado para solos de média fertilidade. A variedade se adapta muito bem a solos bem drenados e é mais tolerante a solos com drenagens ruins que o capim-Marandu.

A variedade é resistente às cigarrinhas típicas de pastagens, mas não tão resistente à cigarrinha-da-cana-de-açúcar, o que limita sua atuação em áreas com histórico de problemas com pragas desse gênero.

Durante a época seca, observa-se mais ganhos de peso por animal com o capim-Piatã em relação ao capim-Xaraés e ao capim-Marandu, o que indica maior qualidade da forrageira.

O capim-Piatã tem sido considerado uma boa opção para plantio na integração lavoura-pecuária, por apresentar fácil dessecação e crescimento inicial mais lento, além das características favoráveis de manejo, arquitetura de planta e acúmulo de forragem na seca.

*Com Epamig