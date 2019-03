“Água limpa e segura são direitos básicos dos humanos”, declarou a Organização das Nações Unidas em 2010. Mas o Norte de Minas, considerado a área de sertão do Estado, assiste a um processo de desertificação dos rios e outros cursos d’água que compromete o acesso a esse direito básico.

Hoje, 22 de março, em que se comemora o Dia Mundial da Água, O NORTE mostra que a região é rica em rios, lagos e lagoas. Tanto que por ela passa o rio da integração nacional – o São Francisco.

Apesar da riqueza, o que pode ser considerado o ouro do sertão sofre com a monocultura do eucalipto, o desmatamento e a perfuração de poços tubulares profundos. Além disso, perdem a vitalidade com a poluição, o assoreamento e o uso ilegal do recurso.

Para se ter ideia, um único empreendimento de monocultura de eucalipto consome mais água que toda a população de Montes Claros.

Já os poços profundos, ilegais e com outorga, com até 130 metros, chegam onde a água é armazenada no subsolo. Com sede absurda, comprometem os ecossistemas a partir do rebaixamento do lençol freático, secando nascentes e veredas.

O alerta foi feito em setembro de 2017 na “Carta pelas Águas”, elaborada por ambientalistas depois da realização de três expedições ao Vale do Peruaçu, Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha.

No documento, embasado em dados técnicos de especialistas que participaram das incursões, fica muito claro que, a despeito de o volume de chuva na última década estar dentro da média histórica, “a situação é de iminente desastre ambiental, agravada pelo uso intenso do solo, tanto na agricultura quanto na pecuária, pelo desmatamento de áreas com vegetação nativa, por práticas inadequadas de irrigação e mineração”.

Além disso, chamam atenção para as consequências desastrosas da desertificação provocada pelo uso incorreto da água, como a eliminação da cobertura vegetal, a redução da biodiversidade, salinização e alcalinização do solo, intensificação do processo erosivo, redução da disponibilidade e da qualidade dos recursos hídricos.

Apesar de o planeta ser repleto de água, essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos, estima-se que apenas 0,77% esteja disponível para o consumo humano em lagos, rios e reservatórios subterrâneos.

Além disso, essa quantidade de água não está distribuída igualmente por todo o território, a exemplo do que ocorrem no Norte de Minas e nos Vales do Jequitinhonha, Peruaçu e Mucuri, onde esse recurso, por ser escasso, é mais valioso ainda.

Como exemplo da gravidade da situação, a estiagem prolongada provocou, em 2017, fogo que durou sete meses e consumiu quase mil hectares de veredas no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, em Januária e Itacarambi. A ação conjunta de equipes de brigadistas, voluntários, funcionários do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (Icmbio), mesmo após o controle do incêndio próximo a sítios arqueológicos, não foi capaz de regenerar o ambiente, bebedouro para animais de médio porte, muitos ameaçados de extinção.

Além disso, o rio Peruaçu, que cruza o cerrado, também está ameaçado: dos 109 km de extensão, 80 estão secos e nas cavernas gigantescas do parque, o rio, mesmo com as chuvas dos últimos meses, é um filete d’água – não chega a 10 centímetros.



PANDEIROS

A maioria das lagoas está seca e todo o acúmulo do rio Pandeiros, que é abastecido 99% por veredas, está comprometido. Com baixo volume, a água que chega ao único pântano de Minas não consegue mais abastecer aquela área.

E como o prazo mínimo de recuperação de vereda é de 30 anos, sem água, esse bioma vai existir apenas em imagens e nos poemas, deixando um rastro de poeira e de animais morrendo de sede.



PRESERVAÇÃO

O professor Flávio Pimenta de Figueiredo, engenheiro agrícola com mestrado e doutorado em engenharia agrícola, afirma que o que se observa hoje são várias intervenções do homem que comprometem tanto a quantidade como a qualidade do recurso hídrico.

Trabalhando na área de recursos hídricos e meio ambiente na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o professor ressalta que suas pesquisas são voltadas para estudos de bacias hidrográficas, recuperação de nascentes, matas ciliares. “Atuamos também na construção de pequenas barragens, terraços, ou seja, tudo isso, para multiplicar essa capacidade do solo em absorver a água da chuva”.

Segundo o professor Flávio Pimenta, o que acontece hoje em dia é que toda água que chega, escoa, não é aproveitada, de forma que a ação de revitalização, de recuperação, tem o intuito de permitir que a água da chuva se infiltre.

Santuários a serem salvos

No Parque Estadual Verde Grande e no Parque Estadual da Mata Seca, às margens do rio São Francisco, grandes lagoas sobrevivem ao longo das décadas, mesmo nos períodos de estiagem prolongada.

São autênticos santuários: em suas águas desovam mais de 60% dos peixes da Bacia Hidrográfica do São Francisco e, quando das enchentes, fornecem ao rio a população adulta de peixes e a vegetação que se transforma em nutrientes.

E, tanto na época das chuvas como no estresse hídrico, essas lagoas são transformadas em berçários de várias espécies de aves, além de ser fonte inesgotável de alimentação para garças, gaviões e falcões.

Preservar essas áreas de riqueza é fundamental. No ano passado, O NORTE acompanhou, entre Pedras de Maria da Cruz e Januária, procissão de barcos que marcou em Minas o movimento “Eu viro Carranca para defender o Velho Chico”. Um dos objetivos da mobilização foi apontar os estragos ao meio ambiente e à navegabilidade do rio, provocados tanto pela erosão nas margens como em decorrência da redução da vazão na Usina Hidrelétrica de Três Marias.

O cenário de erosão que mais preocupa ocorre entre Manga e Matias Cardoso: o processo de desgaste da margem esquerda compromete barramento feito após a enchente de 1979, para evitar que as águas invadam a parte baixa e de maior densidade populacional do município.

Ações para perenização de rios vêm sendo realizadas pela UFMG, segundo o professor Flávio Pimenta. “Hoje nós trabalhamos no rio Japoré no Norte de Minas, rios Itacarambi, Pacuí, Santa Fé. São vários afluentes voltados para a bacia do São Francisco que é a maior e já temos resultados bastante interessantes, ou seja, a própria comunidade já viu necessidade desta preservação para a manutenção desta água”.