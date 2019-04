Dos 15.360 hectares do Parque Estadual da Mata Seca, criado em Manga pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) em 2009 como condicionante ambiental do Projeto de Irrigação Jaíba, seguramente o cenário mais espetacular é composto pelos lapiás dos quatro lajedos que compõem a área de Caatinga, o mais fragilizado dos biomas brasileiros.



Esculpidos ao longo de quase um milhão de anos pela chuva e o vento, os lapiás – distribuídos em 8.820 hectares – desenham nas superfícies dos afloramentos calcários autênticas lâminas e grandes fendas a partir da dissolução das rochas, isoladas entre si e com diversos tipos de caneluras, franjas e furos superficiais. Tudo isso em território considerado de importância biológica especial pelo “Atlas sobre Biodiversidade/1998”, que registra a relevância desses ecossistemas.



Localizado a 650 quilômetros de Belo Horizonte, esse panorama de Caatinga arbórea densa, além da beleza cênica, tem enorme importância porque o bioma é exclusivamente nacional, o que significa que grande parte do patrimônio biológico, ocupando 850.000 km² e cerca de 10% do território brasileiro, não pode ser encontrado em outro lugar do planeta.



Com autorização do IEF, O NORTE pôde retratar essa porção de Caatinga arbórea aberta (depressão alagável em afloramentos calcários com gramíneas e cactáceas) após quatro dias de chuvas, que deram vida às cactáceas. No período da estiagem prolongada, para economizar água, as plantas se fazem de mortas e os mamíferos roedores mimetizam nas pedras pontiagudas, como a preá (Cavia aperea) e o mocó (Kerodon rupestris).



Os lajedos ou furados, coincidentemente, ocorrem na divisa de outros três municípios que fazem limite com o Parque Estadual da Mata Seca no Extremo Norte de Minas: Manga, Matias Cardoso e Itacarambi. Este último, com terrenos aclivados e cercado de vegetação alta, a exemplo de embarés (Cavanillesia arborea) centenários, a árvore símbolo do parque.



Chama atenção nessa espécie, que ocorre em menor escala nos demais lajedos, as lianas ou cipós vigorosos que alcançam ápice das árvores, como o “cipó-escada’’ (Bauhinia splendens). Os demais indivíduos têm altura variando entre 10 e 18 metros, irregularmente espaçados de fustes finos em relação ao tamanho, enquanto em toda a extensão são abundantes os cactos, que possuem caules suculentos para permitir o armazenamento de água.



BARRIGUDAS

Nessa paisagem predominantemente rasteira, os embarés, popularmente conhecidos como barrigudas, são um espetáculo à parte. Tanto é verdade que há quatro anos o IEF criou a chamada “Trilha das Barrigudas”, que começa num exemplar de aproximadamente 350 anos, com arquitetura robusta e perfil em elipse alongada.



Com o característico tronco ventricoso, desde que foi criado, há dez anos, nada menos do que 360 barrigudas foram catalogadas e são objeto de pesquisadores do Brasil e de diversos países, como Canadá, Colômbia, Peru, Venezuela, México e Cuba. Trata-se de árvores gigantescas, com mais de 30 metros de altura – entre as maiores assinaladas no país –, chamadas de baobá brasileiro, cujo espessamento do tronco é consequência do acúmulo de água.



Obra-prima da natureza

“Não tem como não se emocionar com as verdadeiras obras-primas, fenômenos da natureza talhados com a dissolução da rocha a partir da água que vem da chuva, carregada com um gás ácido que dissolve os minerais”.



Essa é a definição do cenário que estampa boa parte da área do Parque Estadual da Mata Seca nas palavras do monitor ambiental Raimundo Nonato Borges.



Ele participou dos trabalhos de campo que culminaram com o parecer técnico favorável à criação da reserva.



Compositor e vocalista da Banda Apoenah, criada com o propósito de envolver as múltiplas formas culturais do sertão mineiro, Raimundo define a Caatinga como o estandarte do agreste. Mesmo convivendo com o ambiente há várias décadas, não se cansa de observar e se emociona a cada vez que aprecia toda a beleza.



PAPEL HIDROLÓGICO

Os lajedos, conta Raimundo, “têm papel hidrológico extremamente importante, responsáveis que são pela recarga do lençol freático, dos mananciais subterrâneos”.



“Além da porção de Caatinga, que merece especial atenção, o parque apresenta um mosaico vegetacional bastante complexo, dotado de corredores ecológicos que se conectam com outras unidades de conservação de esferas federais e estaduais, propiciando maior área de sobrevivência da biodiversidade”, relata.



Raimundo Nonato destacou a relevância do trabalho da diretoria do Instituto Estadual de Florestas (IEF), tanto na manutenção da unidade de conservação, como, igualmente, nos processos de regeneração em áreas degradadas ao longo de décadas pelo uso de pastagens.



“Desde a criação (do parque), apresenta regeneração impressionante, seja através de vetores naturais como pelo plantio de árvores nativas, contribuição indispensável para o decurso do reflorestamento”, pontua Raimundo Nonato Borges.