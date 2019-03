A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais realiza, nesse fim de semana, a 1ª Ação Mulher, voltada para o público feminino com o objetivo de finalizar o mês em que se comemora o Dia da Mulher.

O projeto acontece em três cidades do Norte de Minas – Varzelândia, Manga e Januária – e será gratuito.

A programação conta com palestras, sorteios, aferição de pressão, medição de glicose, embelezamento da mulher, cabeleireiros, além de assistência jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), segunda via de certidão de estado civil pelo Cartório de Registro Civil e atendimento do Centro de Referência de Assistência Social do Brasil (Cras).

Em Varzelândia, o evento aconteceu ontem na praça Cícero Drummond. Foram emitidas 150 carteiras de identidade de primeira via e 250 em segunda via, gratuitamente.

No município de Manga, a expectativa é a de que sejam feitas 300 carteiras de identidade e os demais serviços para as participantes.

A ação ocorre neste sábado, das 8h às 14h, na praça Presidente Costa e Silva, no Centro da cidade.

Em Januária, a ação contará com dinâmicas, apresentação da Cultura Regional, sorteios e será realizada no domingo (31), das 8h às 14h, no Clube do DEER, no bairro Jussara.

* Estagiária sob supervisão do editor