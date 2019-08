O Agosto Dourado se consolidou como mês dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Este ano, o tema que envolve as ações em todo o mundo é o “Capacite os pais e permita a amamentação, agora e no futuro!”. O objetivo é mostrar aos homens a importância que eles têm no processo de amamentação dos filhos.

Dados da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia apontam que menos de 40% das crianças de até 6 meses recebem o leite materno como alimento exclusivo. Para a instituição, uma das maneiras de mudar esse cenário é mostrando para a sociedade a importância dessa prática.

Em Janaúba, acontece hoje, das 17h às 19h, na praça da Catedral, o 3º Encontro das Mães que Amamentam. A ação é realizada pelo Centro Estadual de Atenção Especializada (Ceae) e propõe o encontro das mães e dos pais para tratar sobre a importância do aleitamento materno.

De acordo com os organizadores, o evento contará com atividades para toda a família. “Será um momento acolhedor, para toda a família, mostrando a importância do apoio paterno no processo. Haverá estandes educativos, apresentação de depoimentos de outras mães, além do tradicional mamaço”, diz Idalice Celestina de Souza, gerente de Mobilização Social e Educação de Saúde do município.

Ainda durante o encontro, será anunciado o nome do vencedor do concurso realizado entre os alunos das escolas do município. Eles foram chamados a confeccionar o símbolo referência do aleitamento materno na cidade. “O símbolo fará parte das ações relacionadas ao tema nos próximos anos”, completa Idalice.