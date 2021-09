O cultivo de flores para produção de óleos essenciais pode se tornar uma boa fonte de renda em um mercado que ganha cada vez mais espaço no Brasil. Quando extraídas, as substâncias são usadas na confecção de perfumes, cosméticos, produtos de limpeza, alimentos e até medicamentos. Elas também estão sendo estudadas no controle biológico de pragas e doenças de plantas na agricultura.

Em Minas, a Empresa de Pesquisa Agropecuária (Epamig) trabalha com uma série de estudos e orientações técnicas a produtores de flores e plantas aromáticas. De acordo com a pesquisadora Thais Sales, uma possibilidade de diversificação na produção é o cultivo de espécies destinadas à extração de óleos essenciais. O cultivo pode ser feito em espaços específicos ou inserido em sistemas agroflorestais (SAFs).

A pesquisadora explica que os aromas das flores são produzidos por tecidos glandulares, localizados nas pétalas ou na sépala, parte externa do cálice. Segundo Thaís, essas glândulas liberam óleos essenciais, ou voláteis, que evaporam com facilidade e produzem odores florais característicos.

“Para usos terapêuticos, os óleos essenciais podem ser usados por inalação, absorção pela pele e ingestão. É importante sempre buscar recomendação profissional, pois esses óleos são substâncias extremamente concentradas que podem causar efeitos colaterais quando utilizados em excesso ou de maneira incorreta”, destaca.



OPORTUNIDADES

Grande parte dos óleos essenciais usados no Brasil é importada. De olho nas oportunidades do mercado e no aumento das buscas por produtos nacionais, a bióloga Cristiane Rocha decidiu empreender no sítio da família, localizado em Santana dos Montes, e se especializou em flores e plantas aromáticas para destilação artesanal de óleos essenciais. Ela conta que, após estágios e cursos, passou a produzir óleos não apenas de flores, mas de raízes e do caule de outras plantas.

A empresária trabalha na replicação de suas próprias matrizes e mantém uma rede de contatos com outros empreendedores do ramo para trocas de informações e materiais.

“O setor está aumentando. Pequenos agricultores em áreas rurais estão destilando como fonte de renda e as indústrias estão fazendo grandes investimentos na área. Sem contar os cursos que são oferecidos”, afirma.



CULTIVO

Para iniciar o cultivo de flores e plantas aromáticas é fundamental selecionar as espécies mais adaptadas ao local de plantio, pois o rendimento e a composição dos óleos essenciais são influenciados por condições climáticas, disponibilidade de nutrientes no solo, idade da planta, época do ano e hora da colheita.

Além disso, a pesquisadora da Epamig Ângela Nascimento destaca que são necessários planejamentos detalhados de cultivos, manejos e podas, bem como estudos dos métodos de extração e investimentos em materiais, maquinários e capacitação. “Todo óleo essencial extraído deve passar por análises laboratoriais com intuito de se obter informações sobre a qualidade e pureza do produto”.

A pesquisadora aponta os cuidados para o plantio de flores aromáticas em jardins domésticos. “Para espaços interiores ou pequenos, são recomendadas espécies que floresçam em épocas diferentes. Já para locais maiores, é preciso se atentar para o espaçamento de plantio, que deve ser suficiente para evitar mistura de aromas”.

A Epamig disponibiliza gratuitamente uma série de materiais técnicos sobre floricultura.

Opções para plantio

Rosa: Muito aromática, exala um perfume harmonioso e conta com vasta variedade de espécies. Depende da iluminação solar para abertura das pétalas e liberação da essência do aroma.

Gardênia: O arbusto tem perfume intenso e é exalado durante o dia, nas horas de sol mais forte. Pode ser plantada em áreas de passagem e perto de portas e janelas. Jasmim: Exala um aroma levemente adocicado, principalmente durante a noite. Dentre as espécies, as mais conhecidas possuem porte grande, geralmente trepadeiras, com necessidade de sol pleno.

Lavanda: Planta herbácea, com flores delicadas na cor roxa, de aroma suave e conhecida por seu efeito calmante. Se adapta a climas temperados.

Dama-da-noite: Exala um perfume muito intenso durante a noite. O arbusto pode ser cultivado em vasos, jardins ou pomares.

*Com informações da Epamig