Na semana em que a Volkswagen comemora o recorde de vendas do T-Cross (que superou até mesmo o inabalável Onix), a marca lança a linha 2021 do SUV. Junto de novos ajustes de conteúdos, o modelo recebeu opção do multimídia VW Play e, claro, preços mais caros. A versão de entrada do jipinho alemão parte de R$ 91.660, ante os R$ 88.790 da linha anterior, enquanto que a opção topo de linha, que foi lançada em março de 2019 por R$ 110 mil, salta para R$ 120.600.

A principal novidade é a disponibilidade da central VW Play, que estreou no mercado, em junho com o Nivus. O multimídia é oferecido como opcional e conta com uma série de funcionalidades. Ele permite conexão sem fio com Apple CarPlay, assim como permite download de aplicativos como iFood, Waze e outros programinhas, que não dependem de instalação no telefone. Além disso, conta com 10 GB de armazenamento para download dos apps e também para armazenar conteúdos do proprietário, como músicas.

Outra novidade é a inclusão do freio pós-colisão e monitor de pressão dos pneus como itens de série. Esse sistema de frenagem é capaz de identificar quando o automóvel sofre uma colisão e trava as rodas para que o carro não se desloque e amplifique os danos.

Motores

A gama de motores e transmissões segue a mesma. A versão de entrada conta com caixa manual de cinco marchas e motor turbo 1.0 de 128 cv. O bloco também é combinado com transmissão automática de seis marchas nas versões intermediárias. E a opção topo de linha é única que utiliza motor 1.4 turbo de 150 cv.

Liderança

Em julho o T-Cross foi o carro mais vendido do país, com 10.211 unidades, superando o líder Onix (9.716). O bom desempenho se deve ao modelo de venda direta que correspondeu a mais de 8 mil unidades emplacadas no período. Com o resultado, o T-Cross assumiu a liderança do segmento de utilitários-esportivos, com 30.806 unidades licenciadas desde janeiro, superando o Renegade, que agora é o vice-líder, com 25.444 carros vendidos.

E para comemorar, nada como um reajuste de preço. Afinal, nada como a lei da oferta e demanda para engrossar o cheque.

Versões e preços:

​200 TSI Manual - R$ 91.660

200 TSI Automático - R$ 99.090

Comfortline 200 TSI - R$ 112.120

Highline 250 TSI - R$ 120.600