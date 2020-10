A Volkswagen acaba de apresentar mundialmente o Taos, SUV de porte médio que tem como missão desbancar o Jeep Compass na América Latina. Desenvolvido pelo time de engenharia da região, o Taos chega como opção intermediária entre o T-Cross e Tiguan AllSpace. Mas suas vendas só terão início no segundo trimestre de 2021.

Na prática, elas devem acontecer em abril, período em que o principal rival ganhará motor turbo 1.3. Mas vamos focar no jipinho da Volks. O Taos foi desenvolvido para se adequar ao formato de segmento de médios do Cone Sul. Ele deriva do chinês Tharu e ocupará a faixa de entrada do Tiguan AllSpace. Ou seja, um SUV emergente. Se fosse lançado hoje, orbitaria numa faixa de preços entre R$ 130 mil e R$ 160 mil.



MERCADO

O grande lance do Taos é que ele se insere como a opção mais refinada do mercado regional. Afinal, Tiguan vem do México, e foi desenhado para mercados como europeu e norte-americano.

Isso não quer dizer que não sirva para o Brasil ou Argentina, mas a depreciação do real e do peso tem tornado a importação um problema para as filiais “hermanas”. Daí, é mais interessante ter um opção regionalizada do que fazer um grande esforço para encher os bolsos dos muchachos mexicanos.



O CARRO

Fabricado em Coronel Pacheco, na região metropolitana de Buenos Aires, o Taos será equipado com motor TSI 250 1.4 de 150 cv e 25 mkgf de torque, transmissão automática de seis marchas e terá suspensão independente nas quatro rodas. McPherson no eixo dianteiro e multilink no traseiro.

Visualmente, ele não difere quase nada do primo chinês. No entanto, o SUV portenho conta com um estilo mais moderninho, com direito a um filete de LED que atravessa a grade do radiador. Elemento que já tinha sido mostrado na picape conceitual Tarok, apresentada no Salão do Automóvel de São Paulo, em 2018.

MEDIDAS

O Taos tem dimensões que se assemelham ao Compass. São 4,46 metros de comprimento, 1,84 m de largura, 1,63 m de altura e tem entre-eixos de 2,68 m. Ele é cerca de 5 cm maior que o SUV pernambucano.

No entanto, quando se compara com o Tiguan Allspace, são 25 centímetros a menos além de entre-eixos 9 cm mais curto. Assim, a VW completa sua linha de utilitários, com T-Cross, Taos e Tiguan. Este último que terá como adversário o inédito Jeep de sete lugares, que estreia no segundo semestre de 2021.



CONTEÚDOS

O pacote de conteúdos incluirá itens como controle de cruzeiro adaptativo (ACC), frenagem emergencial, detector de pedestres, dentre outros recursos de segurança. O SUV também será equipado com a central VW Play, que estreou no Nivus. Ele ainda contará com carregamento de celular por indução.

O interior promete acabamento mais refinado que o paupérrimo T-Cross, com material macio no painel, o chamado soft touch, assim como revestimento em couro nos encostos de braço das portas, volante, bancos e console central. Ou seja, nada que não seja esperado no segmento.

Agora é saber o preço, versões e o dia do lançamento.