Muita gente acha que conseguir dar conta de muitas tarefas ao mesmo tempo é sinônimo de produtividade, mas é mesmo?

Você consegue ser multitarefa — ou seja, fazer várias coisas ao mesmo tempo? Muitos que nasceram na era digital acham que conseguem — estudar, enquanto dão umas espiadas na TV, conversam com um amigo pelo celular e veem o que as pessoas estão postando nas redes

sociais, ou coisas assim.



Pode parecer que estamos economizando tempo sendo uma pessoa multitarefa, mas será que isso é verdade? Alguns especialistas em psicologia dizem que as pessoas só conseguem fazer uma atividade cognitiva de cada vez. O orientador educacional Thomas Kersting disse: “Se

você pensar que o cérebro é um arquivo para armazenar informações importantes de maneira organizada, o cérebro de pessoas que tentam fazer muitas coisas ao mesmo tempo é uma verdadeira bagunça.” Logo, quem tenta ser multitarefa pode acabar deixando a vida mais complicada.



Então, será que existe uma maneira melhor de fazer as nossas atividades, sejam as do dia a dia, aquelas que desempenhamos no trabalho ou na escola? O melhor, conforme dizem os especialistas, é realizar uma atividade de cada vez. Mas, como fazer isso num mundo em que temos cada vez mais tarefas a realizar? Algumas dicas são:

treinar a nossa mente para se concentrar em uma coisa por vez;

eliminar distrações;

prestar atenção quando alguém estiver falando conosco.



Veja como colocar essas dicas em prática e como outras pessoas conseguiram fazer isso por seguir conselhos da Bíblia no site JW.ORG.

Acesse: https://www.jw.org/pt/ensinos-biblicos/adolescentes/perguntam/multitarefa/