Se pensarmos no sentido literal da palavra “geek”, ela pode se referir hoje aos aficionados por novidades, quando, por exemplo, o assunto é tecnologia. Este público se torna perito naquilo que aprecia e costuma juntar a turma para dividir experiências. Em Nova Porteirinha, a segunda edição do Anigame Geek Festival tem esta proposta e reunirá diversos temas deste universo na segunda semana de outubro.

O evento não tem fins lucrativos. Com o valor cobrado nas inscrições é que a organização custeará as atividades. O intuito é mesclar, em apenas um espaço, a cultura nerd e geek, se baseando em várias temáticas: animes, mangás, youtubers, audiovisual, quadrinhos, cinema, séries, jogos, música, maker cultura e tecnologia.

A ideia também é proporcionar ao público a troca de conhecimento, criação de networking e reforço da comunidade. As inscrições podem ser feitas pelo site do sympla ou nos pontos de venda físicos – Praça Rômulo Sales de Azevedo, 112; avenida Brasil, 370, ambos no Centro de Janaúba.

O primeiro lote está no valor de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) até o dia 7. O segundo, até o dia 12, terá o valor de R$ 40.

PROGRAMAÇÃO

A programação envolve várias atividades, com palestras e rodas de conversa. A garotada terá a oportunidade de voltar ao tempo com os nostálgicos jogos dos anos 1990, na Arena Free Play, com jogos de graça nos consoles.

Haverá Campeonato do League of Legends, Campeonato do jogo Mobile Heroes, Concurso de Cosplay, com avaliação dos jurados nos aspectos do traje e a performance de cada participante. A premiação será para aquele que ganhar a maior nota.

O evento oferecerá ainda Mini Curso/Work-shop sobre produção musical para venda e consumo de beats. Os interessados podem também participar do workshop sobre desenho e criação de personagens em cartoon e mangá.

E para os apaixonados dessa área, haverá palestra de como é feito o processo de tradução de mangás on-line, de reviews online e outros.

*Estagiário sob supervisão do editor

SAIBA MAIS

Batalha para Academia Gamer

Durante o evento será realizado um campeonato de Free Fire, organizado pela gamer Andresa Andrade, que acompanha outros jogadores em todo o Brasil. Jogando há quase um ano e meio, ela diz que é preciso ter habilidades como pensamento rápido, estratégias e velocidade manual para se sobressair na partida. “Principalmente, gostar do que está fazendo. Além de técnica, tem que ter prática, lógica e amor”, conta.

Quanto às batalhas, o formato será de desempenho daqueles que obtiverem maior número de pontos. “Vai ser um campeonato de pontos corridos, que será transmitido na sala de streamer, por meio de uma plataforma. Serão dez partidas com ranking de pontuação para a galera acompanhar. Desse campeonato e dos demais sairão os MVPs – melhores jogadores – para participação na Academia Gamem da faculdade, startup desenvolvida por mim”, explica.