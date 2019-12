Em toda virada de ano, buscamos e desejamos saúde, prosperidade, sucesso, dinheiro, amor, e muitas outras boas vibrações. Tudo isso pode ser resumido em uma palavra: otimismo, a crença numa virada de chave, e para melhor. Esta convicção também faz parte do sentimento que a Pantone, referência mundial em sistema de cores, procurou transmitir na escolha do Classic Blue, ou azul clássico, como o tom de 2020.

“O azul está sempre presente, pois representa o céu. Portanto, por maior que seja a tempestade, o céu nunca desaparece. Por isso, ele representa a confiança. As pessoas querem resgatar justamente isso. A aposta da Pantone foi muito mais do que ‘dias melhores virão’. É uma cor de otimismo para os próximos anos”, analisa o trend hunter e professor do curso de Moda do Centro Universitário UNA, Aldo Clécius.

Essa vibe proposta pela Pantone partiu da captura do espírito do tempo. “É interessante pensarmos como a empresa consegue pegar tudo o que vivemos, como gostos e expectativas, em nível mundial”, expõe Carla Mendonça, professora do curso de Moda da Universidade Fumec.

A especialista observa, ainda, que essa tonalidade de azul é a mesma que vemos logo antes do anoitecer. “Não é suave ou alegre, mas sugere uma mudança. O mundo precisa de uma reviravolta. Até o fato de ser a cor que antecede a noite, não sugere alegria, mas sim a transformação”.



COMO USAR

E se você está na vibração de um 2020 próspero e repleto de boas mudanças, talvez o azul clássico possa ser sua escolha para o Réveillon. A cor vai muito bem com as tonalidades de joias e bijouterias prata, dourado e rosé, além de ser praticamente neutro e possibilitar diversas combinações.

Cores como laranja, violeta, verde, vermelho, e os neutros preto, branco e nude, casam perfeitamente com os visuais azuis. Veja as sugestões de looks que fizemos para você!