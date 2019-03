A temperatura pode ainda não ter caído tanto quanto muita gente anda querendo, mas a verdade é que o outono já começou. Em breve, o clima mais ameno vai dominar os dias e, nas ruas, casaquinhos e roupas mais fechadas estarão para todo lado. Nas estampas, clássicos como o animal print seguem em alta – tendência já vinha marcando as coleções para o tempo quente –, assim como o néon, as cores fortes e muito brilho.

“A temporada não precisa ser de cores frias. O Brasil é um país tropical, onde outono e inverno não são dos mais severos. Somos um povo alegre e as cores ilustram o nosso comportamento, nossa cultura e diversidade. As cores quentes nessa coleção vêm para quebrar o paradigma do preto e cinza”, destaca Eduardo Amarante, estilista da Skazi.

Para o lugar do tradicional preto, entram as variações de ameixas e berinjelas compondo a cartela de cores como tons neutros, observam os estilistas da Alphorria, Thalita Rodrigues e Thiago Mirandes. “O que mais temos percebido nos monitoramentos de comportamento é o desejo do consumidor por novidades e novas experiências. Essas cores muitas vezes remetem mais a esse desejo coletivo de consumo do que propriamente a uma estação para consumir”.

Apesar de as coleções dessas marcas mineiras trazerem cores diferenciadas das comuns ao outono-inverno, há quem aposte na sofisticação do bom e velho preto. Caso da também mineira Denise Valadares. Especialista em bordados, ela trabalhou o mood western nas peças.

“Usei predominantemente preto, ameixa e cinza. Eu quis trabalhar uma cowgirl com atitude, mas ao mesmo tempo romântica, para não fugir do meu DNA, que tem muita renda e bordado”, conta Denise.

RETRÔ

A correria do dia a dia de boa parte da população também influenciou os criativos das marcas. Tanto é que a pegada esportiva e as modelagens mais soltas no corpo ganharam lugar de destaque.

“Hoje, mulheres e homens têm uma vida agitada, vão a vários lugares distintos ao longo do dia e precisam estar confortáveis e bem apresentáveis em todos eles. Isso reflete até mesmo na qualidade da vida moderna e um exemplo que representa muito bem essa situação é o retorno da moda dos anos 90”, coloca Eduardo Amarante, da Skazi.

A influência retrô, inclusive, é percebida na quase totalidade das coleções. O visual extravagante da época marca presença tanto nas cores fortes e néons quanto em cintos largos de fivelas grandes, que destacam o visual.

