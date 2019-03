O Google acaba de revelar em sua conferência, a GDC19, o Stadia, plataforma de games via streaming, que dispensa consoles de mesa –como um PS4 ou Xbox One. Pode ser acessado por smartphones, tablets, notebook, desktop, smart TVs ou até mesmo pelo Chromecast. É como se fosse um Netflix do videogame.

Segundo o Google, é um grande servidor em que o jogador pode escolher o que jogar sem necessidade de fazer download. Além disso, o usuário pode iniciar a partida no PC, continuar no smartphone enquanto estiver no ônibus. Salvar a partida e terminá-la mais tarde.

O Google ainda apresentou o Stadia Controller, joystick que se conecta aos aparelhos via Wi-Fi. No entanto, o sistema aceita outros tipos de controles, como Dualshock do PS4, por exemplo.



GRÁFICOS

Durante a apresentação da plataforma, executivos do Google fizeram questão de enfatizar que o Stadia tem capacidade de processamento gráfico de 10,7 teraflops, bem acima dos 6 do Xbox One X e dos 4,2 disponibilizados pelo PS4 Pro.

Isso significa que o serviço é capaz de oferecer gráficos em 4K com taxa de 60 quadros por segundo. Ou seja, é bom que você tenha uma excelente TV e um smartphone de ponta para usufruir de todos esses recursos. Para o futuro, garante que elevará a performance para 8K e taxa de 120 quadros.



YOUTUBE

Um dos atributos da plataforma de games da gigante da internet é a integração com o YouTube. Durante a apresentação, foi explicado que jogadores poderão convidar ou desafiar outros jogadores a passar por determinado trecho do game. É mais ou menos o que fazemos quando jogamos com amigos e entregamos o joystick para o companheiro eliminar aquele chefe de fase.



INTERNET

O calcanhar de Aquiles do Stadia será a conexão. O sistema não demanda placas gráficas de alto desempenho, nem grandes espaços de armazenamento, mas pede conexão robusta para rodar. O Google não explica qual é a conexão mínima para um game com alta performance gráfica. No entanto, alguns resultados de testes do sistema vazaram na rede.

Para rodar games com resolução 1080p seria necessária banda de pelo menos 50 Mps. Já para jogar em 4K, ao menos 200 Mps. No Brasil, a velocidade média das conexões é 24,9 Mps, segundo relatório publicado ano passado pela Ookla, que mensura a performance das telefônicas ao redor do mundo. Por aqui, há planos de até 300 Mps, mas que não são acessíveis em todas as localidades –fora o custo elevado.



CONCORRENTES

Vender games via streaming não é pioneirismo do Google. A Sony oferece em alguns mercados o PlayStation Now. O serviço conta com mais de 700 jogos que podem ser acessados via PS4 ou PC. A Microsoft já tinha adiantado que levaria seu projeto de streaming para a E3. A Nintendo também vem trabalhando em seu serviço próprio. A vantagem do Google é que ele roda em qualquer dispositivo que rode suas aplicações.



E POR AQUI?

O serviço chega aos mercados norte-americano, britânico, europeu e japonês ainda este ano. O Brasil está num segundo plano, mas o Google ainda não tem uma resposta. Quem diria!