Todo mundo sabe que a Sony irá lançar o PS5 no final do ano, assim como não é novidade que a Microsoft também colocará no mercado a nova geração do Xbox. No entanto, ninguém ainda sabe como será o formato do aparelho, que dia exato que chega e quanto custará o aparelho, que está previsto para superar os R$ 5 mil. E para acalentar os fãs mais fervorosos do videogame japonês, a Sony acaba de publicar o site oficial do PS5. Trata-se de uma página de cadastro, em que os interessados se inscrevem para receber notificações a respeito do aparelho. Para se cadastrar, basta acessar www.playstation.com.

Exposição da história dos games até domingo

Quem é fã de games e ainda não conferiu a exposição “Super Games”, no BH Shopping, tem até domingo para ver de perto (e também) jogar os videogames expostos. A mostra conta o processo de evolução dos games, com aparelhos como Odyssey, passando pelo

Atari 2600, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64 e até mesmo a primeira geração do PlayStation. E para quem é fã de consoles modernos, há um Xbox One e também um equipamento de realidade virtual que permite ver de perto como os games evoluíram em quase 50 anos. Gratuita, a exposição está montada no 4º piso.