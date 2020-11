O PS5 chega ao Brasil, uma semana após ter sido lançado no Estados Unidos e em alguns outros mercados ao redor do mundo. E quem acompanhou os eufóricos “unboxing” de quem recebeu o console lá fora está apreensivo. Isso porque muitos varejistas já anunciaram atrasos nas entregas.

Nas redes sociais não faltam reclamações de consumidores que foram advertidos por varejistas, como Amazon, Americanas e Casas Bahia, de que o aparelho poderia não chegar ainda ontem, data prevista inicialmente. O pior: muitos clientes pagaram uma taxa de “entrega prioritária” para garantir o recebimento no dia da estreia e agora foram advertidos que o produto poderá sofrer atraso de 48 horas.

No grupo PS5 Brasil, no Facebook, com 20 mil participantes, diversos posts apontavam descontentamento com os atrasos.

“Adquiri o meu no dia 17 de setembro, na Amazon e pagando por entrega prioritária, para recebimento no lançamento! Mas, ontem (quarta-feira) eu soube que a entrega mudou para o dia 24. Eles me mandaram um e-mail pedindo desculpas e que estavam trabalhando com as transportadoras para que a entrega fosse feita no dia combinado. Mas, ao verificar no site da transportadora, continua para o dia 24. É um desrespeito com a gente”, reclama Alex Nobre.

Na mesma situação, Gustavo Higino fez a compra no dia 15 de outubro, com previsão de entrega entre 20 e 21 de novembro. Na terça-feira foi informado de que só vai receber em primeiro de dezembro.



TRANSPORTADORA

Outro consumidor, Raphael Paz, também comprou o PS5 no início da pré-venda. Ele mora na Bahia e recebeu notificação de que o produto tinha sido expedido na segunda-feira (16). No entanto, a previsão de entrega era para 2 de dezembro. “Meu problema agora é com a transportadora. Na segunda, disseram que meu PS5 saiu de São Paulo. Terça atualizaram, dizendo que ele estava em Minas Gerais e poderia ser entregue nesta quinta ou na sexta. Mas hoje (quarta) surgiu nova atualização dizendo que o PS5 ainda está em São Paulo. Então não sei mais o que tá acontecendo”, relata Paz.

Aliás, as transportadoras se tornaram as vilãs da novela. Nas centrais de relacionamento, os varejistas alegam que o produto já foi despachado e que não há como intervir na logística dos parceiros.

Outros consumidores reclamam que seus pedidos foram cancelados e que deveriam tentar comprar novamente o aparelho. No Twitter, um desses consumidores posta a mensagem do cancelamento da compra, que tinha sido feita no dia 17 de setembro.

SEM CAIXA

Na semana passada, muitos clientes que compraram o Xbox Series X ou Series S também se manifestaram nas redes sobre atrasos no recebimento do aparelho. No site Reclame Aqui, consumidores relatam suas frustrações. Em uma das postagens, o Submarino reconhece o atraso na entrega ao cliente, que aconteceu no sábado, 14 de novembro, dois dias após a estreia.

“Em atenção ao seu contato, informo que infelizmente tivemos alguns atrasos de envios dos produtos pelo fornecedor, mas já recebemos os produtos em nosso estoque e a entrega já foi liberada, verificando em sistema sua entrega foi concluída dia 14/11/2020 caso queira podemos fazer a devolução do frete devido a alteração na data de entrega, qualquer dúvida peço que me notifique em mensagem privada ou no meu e-mail que foi disponibilizado próximo a assinatura em mensagem privada”, respondeu o atendente do Submarino.



RETORNO

Sobre as reclamações dos clientes, entramos em contato com a assessoria de imprensa da Amazon. Mas até o fechamento da edição não tivemos retorno. A Americanas, que chegou a fazer contato, também não deu resposta oficial.

A Casas Bahia enviou nota: “A rede informa que o lançamento do produto está marcado para o dia 19 de novembro. Os consoles que foram comprados na pré-venda estão sendo faturados hoje (quarta-feira) e seguirão para a entrega na data do lançamento, de acordo com a estratégia de venda da marca.



O CONSOLE

O PS5 marca os 25 anos da linha PlayStation e estreia com design moderno repleto de curvas e um hardware capaz de rodar jogos em 4K a 120 quadros por segundo (FPS). É equipado com o mesmo processador AMD Zen 2 do Xbox Series X, mas roda a 3,5 GHz e tem processamento gráfico de 10,8 Teraflops contra 12 do rival. O SSD de 825GB é menor que o 1TB do Xbox, mas roda mais rápido.

O aparelho ainda tem slot para unidade NVMe para expansão. O PS5 pode ser adquirido em duas versões: uma sem leitor de discos (R$ 4.199) e outra com unidade Blu-ray (R$ 4.699).