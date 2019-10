A Sony adotou uma estratégia para aquecer as vendas do console PS4, que pode ser um bom negócio para quem anda namorando do aparelho japonês, já quem vem incluso com uma seleção de games que se renova a cada tiragem. ]A nova edição do Mega Pack, inclui a vesão Slim do PS4, com armazenamento de 1 TB, assinatura de três meses do serviço PS Plus (fundamental para jogar em rede), assim como voucher para de conteúdos para o game “Fortnite”, com um traje épico Neo Versa, uma mochila Neo Phrenzy e 500 V-Bucks. Lembrando que o game é gratuito para download Mas a grande jogada é que o pacotão, ofertado por R$ 2.399, ainda conta com três games: “Grand Theft Auto V”, “Days Gone” e “Horizon Zero Dawn”. Os três são títulos de estilo Mundo Aberto,

com campanhas longas, que garantirão diversão por muito tempo.