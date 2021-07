A pandemia impôs ao biomédico Douglas Rodney e a muitos profissionais da saúde uma realidade diferente de trabalho, com mais intensidade e desafios ainda maiores. A Covid-19, ainda pouco conhecida, deu à rotina profissional uma nova dinâmica de trabalho, não só para os biomédicos, como para toda a equipe, que se viram sobrecarregados pelo grande aumento da demanda laboratorial.

Para Douglas, que atua no laboratório do HC Mário Ribeiro, isso tornou o serviço mais desafiador, pois tiveram que aumentar a quantidade de exames realizados sem perder a qualidade e a agilidade que são essenciais para auxílio no diagnóstico, monitoramento e evolução dos pacientes.

“Esse momento também nos limitou como cidadãos, pois os decretos em função da pandemia feriram o nosso direito de ir e vir e não temos a mesma liberdade de lazer, de cultos e viagens como antes. Foi necessário realinhar algumas atividades, adquirir novos hábitos (leitura) e fortalecer ainda mais a nossa conexão com Deus, pois tivemos uma mudança radical nos nossos costumes”, afirma.

Formado pelo Centro Universitário Funorte, especialista em biodiagnóstico com ênfase em análises clínicas e pós-graduado em vigilância em saúde pública, Douglas reserva um tempo para se dedicar a um esporte que ama e lhe rendeu muitos prêmios, além de ajudar a aliviar o estresse do dia a dia: a peteca. É com ele nosso bate-papo deste sábado.

Como é ser biomédico nessa pandemia?

A pandemia me trouxe muitos ensinamentos, de modo muito interessante, através de perguntas, tais como: aonde está a minha fé? Em pessoas, objetos? Ou em um Deus forte e poderoso? (Efésios 6:10). Em quem eu tenho confiado/crido? Nos deuses ou no DEUS (provérbios 3:5). Já demonstrou o quanto você ama seu próximo? Especialmente aqueles que você ama. Aprendi que não é sobre o que o outro pode ser para mim, é sobre o que eu posso ser para o outro. Não é sobre o quanto eu tenho que receber de amor, e sim o quanto eu posso dar de amor. Não é somente intensificar o quanto você ama a Deus e sim entender o quanto Ele o ama. Percebi que não temos tempo para ter um pouco de fé: temos fé ou não temos fé. É momento de se autoconhecer, é momento de conhecer e se relacionar mais com aquele que o criou, é momento de perdoar e deixar mais de olhar para as nossas vaidades para olhar as do outro.



Alguma história nesse período mexeu com você, o fez parar e refletir um pouco sobre a carreira e a vida pessoal?

Dentre várias histórias tristes que presenciei, tiveram dois casos especiais que mexeram muito comigo. O primeiro, perdi minha tia Ângela, muito querida, muito especial. Era uma referência dentro da nossa família, com seu jeito bem alegre, espontâneo e bastante intensa nos nossos encontros. O segundo, foi nosso colega de faculdade Rodrigo, rapaz de presença leve, muito jovem, bem relacionado com os amigos, pessoa que sempre acrescentava algo de bom em nossas vidas quando nos víamos. Os dois casos me fizeram refletir muito sobre a vida. Eram duas pessoas muito amadas por todos ao seu redor. No entanto, os médicos, enfermeiros, biomédicos e amigos ficaram impotentes diante da situação. Não tinha o que se fazer, somente orar (não que seja pouco ou foi em vão). É aí que percebemos o quanto insignificantes somos e o quanto a vida é passageira. Morreram precisando de algo tão gratuito: O AR.



Qual o maior desafio para os profissionais de saúde nessa pandemia?

Além de se submeterem a rotina intensa de serviços, carga horária dobrada, os profissionais da saúde foram pegos de surpresa no campo da mente, na gestão das emoções, no relacionamento interpessoal e, muitos, surpreendidos no que acreditavam. Fomos pegos sem os frutos do Espírito Santo. Os hospitais estão cheios de “super-heróis” que se fazem forte frente à dor, para tornar o outro mais forte, para não deixar cair a moral da equipe, mas que internamente estão sofrendo um grande tormento: a dor do próximo. A incerteza do amanhã. Agora, temos que silenciar no momento que querem gritar, ir trabalhar no momento em que querem um pouco mais de descanso, e deixar de atender as próprias necessidades fisiológicas para dar conta de procedimentos e rotinas tão importantes e oferecer o melhor e mais humano tratamento/conduta ao paciente. É ser luz e esperança aos familiares e ainda chegar em casa e cumprir papel de pais, mães, esposa (o), filha (o), dentre outros. Esse é o nosso desafio.



O que você faz para aliviar o estresse e exercitar o corpo?

Jogo peteca. Me proporciona um bem-estar físico e mental imensurável, é o momento que me distraio da rotina de trabalho, onde me conecto com pessoas, natureza e me renovo. Sempre me organizo de modo que consigo praticar esportes em torno de três vezes por semana. Trabalho numa escala 12/36 e, parte dessa folga, uso para esta finalidade.



Você participa de competições? Recentemente faturou vários campeonatos, não é?

Sim, jogando em três categorias no open de peteca na cidade de Claudio, fui campeão da categoria adulto Livre, campeão da categoria 35+, vice-campeão da categoria profissional, além do campeonato de peteca no Max Mim Clube no início deste mês e campeão da categoria platina (principal).