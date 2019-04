Quem está aguardando uma oportunidade para entrar no mundo das artes cênicas ou já está nele, mas quer aprimorar técnica e conhecimento, chegou a hora. O projeto Sesc Dramaturgias realizará, até novembro, cerca de 90 oficinas de iluminação, dança, circo, encenação, leitura e escrita em todas as regiões brasileiras.

Em Montes Claros, as inscrições já estão abertas na unidade do Sesc (rua Viúva Francisco Ribeiro, 200, Centro) para a oficina Circo de Criação: da técnica à cena, que terá duas turmas.

A primeira, de 24 a 30 de abril, das 8h ao meio-dia; e a segunda, de 30 de abril a 4 de maio, também das 8h ao meio-dia. As atividades serão realizadas no campus Professor Darcy Ribeiro da Unimontes, parceira do Sesc na realização do projeto no município.

A abertura será no dia 24, com Roda de Conversa sobre o tema Circo de Criação, junto ao Projeto Quarta EM/NCENA. O convidado será o artista Bruno Carneiro, formado pela Escola Nacional de Circo (RJ). A atividade ocorrerá na sala 40b, do prédio 2 CCH.

A cidade vem desenvolvendo projetos e ações em cultura há alguns anos e agora estabelece uma relação com o curso de Artes Cênicas da Unimontes, por meio do Sesc Dramaturgias.

O projeto potencializa e dá um passo à frente em sua vocação formativa com foco nas artes da cena.



INSCRIÇÕES

Para a primeira turma, as inscrições vão até hoje. Já para a segunda, até o dia 30 de abril (terça-feira). A participação nas oficinas é gratuita e os interessados devem procurar o Sesc Montes Claros para se inscreverem. São 20 vagas por turma.



SOBRE A OFICINA

A atividade pretende incitar no participante uma consciência circense criativa. Será feito o uso de técnicas, como acrobacia de solo e aérea, para dar suporte a uma metodologia de criação que tem como fim a elaboração da escrita de cenas circenses.

O circo atual cada vez mais se aprofunda na ideia da escrita para os espetáculos, na elaboração dos personagens, autores, seus clássicos, tal como há no teatro o Shakespeare, e na dança o Lago dos Cisnes.