A programação do Sebrae na cidade será voltada, em março, para as empreendedoras. A intenção é marcar o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Com apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o Sebrae promove hoje o XVII Seminário da Mulher Empresária de Montes Claros. O evento acontece das 14 às 18h no auditório da CDL.

Quando se fala de Microempreendedor Individual (MEI), as mulheres ocupam um lugar ainda mais expressivo. Pesquisa do Sebrae revela que, em 2020, elas representam 47% do total de empreendedores formalizados nesta categoria no Brasil.

A maior parte está envolvida com atividades nos setores de alimentação, moda e beleza e trabalha predominantemente em casa (55%). Em Montes Claros, maior cidade do Norte de Minas, de acordo com dados da Sala Mineira do Empreendedor, dos mais de 20 mil MEIs, 43% são mulheres.

Com o objetivo de apoiar o empreendedorismo feminino e ajudar a tornar os negócios mais competitivos, o Sebrae criou um programa exclusivo para as mulheres: o Sebrae Delas.

Nele, estão contempladas diversas ações para incentivar, apoiar e fortalecer a cultura empreendedora entre as mulheres. “O objetivo do programa é capacitar e orientar as mulheres que transformam sonhos em oportunidades de negócios, estimulando o desenvolvimento de competências, comportamentos e habilidades”, destaca a assistente do Sebrae Minas, Samira Melo.

Os desafios, no entanto, ainda são muitos. Dados apontam que as mulheres empreendem mais por necessidade do que por oportunidade. “Nós, mulheres, enfrentamos jornadas duplas ou triplas, e muitas vezes isso atrapalha nosso crescimento profissional”.

Outro complicador é que as linhas de crédito para as mulheres são mais caras e menos disponíveis. “Mesmo que dados mostrem que elas são mais adimplentes”, ressalta Samira Melo.

A programação contará com apresentações artísticas, palestras, espaço de beleza e sorteio de brindes.

O investimento para participar de todas as atividades é R$ 40, e as inscrições podem ser feitas pelo site Sympla ou na CDL pelo telefone (38) 3690 1900.