O turismo é um dos setores da economia mais afetados desde o início da pandemia. Em Minas Gerais, estima-se o volume de perdas em R$ 5 bilhões, com 80 mil postos de trabalho a menos. Pesquisa do Sebrae mostra ainda o impacto nas pequenas empresas. Conforme o levantamento, de 29 de maio a 5 de julho 66% dos pequenos negócios do setor no país tiveram que interromper o funcionamento e 4% encerraram definitivamente as atividades devido à crise provocada pelo coronavírus (Covid-19).

Ontem, conforme noticiou O NORTE, o governo de Minas anunciou a destinação de R$ 150 milhões oriundos de multa ambiental aplicada à Vale após a tragédia em Brumadinho, para a recuperação de parques no Estado. Dois deles na região Norte: Grande Sertão Veredas, e Cavernas do Peruaçu.

EM DEBATE

Hoje, às 16h, o Sebrae oferece capacitação na área durante a webinar “Turismo e Negócios”. O objetivo é orientar os empresários sobre estratégias e soluções que poderão dar fôlego aos pequenos negócios do setor. O curso será transmitido ao vivo e as inscrições são gratuitas.

O Capacita Turismo consiste em uma série com quatro conteúdos de cursos online, e-books, artigos, vídeos e ferramentas sobre: reinvenção - dados que analisam o cenário atual do turismo e informações sobre gestão e estratégias para o setor; novo normal com orientações sobre novas formas de operacionalização dos negócios; presença digital com dicas de como tornar a empresa conhecida na internet e novas formas de trabalho online e finanças.

O objetivo é oferecer orientações e sugerir ações que poderão ajudar os pequenos negócios do setor turismo a reagir aos impactos provocados pelo fechamento provisório das empresas e o isolamento social.

“Queremos que os empresários estejam preparados para adequar a gestão da sua empresa, capacitar suas equipes para o novo normal, entender as mudanças de comportamento do consumidor e conhecer as tendências que estão transformando os modelos de negócio”, explica a gerente do Sebrae Minas, Márcia Valéria Machado.

Para adquirir o material do Capacita Turismo gratuitamente os interessados deverão acessar o site oferta.sebraemg.com.br/capacita-turismo e se cadastrarem para receber as informações por e-mail.



PARTICIPANTES

Participam do bate-papo empresários e entidades do setor, entre eles: Alexa Carvalho (diretora da ETC & TAL Brand Experience e líder regional da Ampro/MG), Christian Silveira Bastos (proprietário da Pousada Marília de Dirceu e diretor da Associação Empresarial de Tiradentes - ASSET), Lucas Condurú Davis (diretor da Sette Turismo Agência de Receptivo) e Márcio Mól (gerente do Complexo Santuário do Caraça).