Games violentos de tiro estão no mercado há quase 30 anos. Desde o lançamento de “Wolfenstein 3D”, em 1992, e posteriormente “Doom”, os games de tiro consolidaram um gênero que não se abala pelas inovações da indústria. E a cada ano surgem novas franquias que vão cavando seu espaço, como “Borderlands”, que chegou este ano ao seu terceiro episódio, com um ar de déjà vu.

“Borderlands 3” mais uma vez repete seus elementos, que fizeram a série da Gearbox entrar para o panteão das grandes franquias de tiro. Sarcasmo, humor ácido e violência extrema atenuados por um visual cartunesco, que no meio gamer é conhecido como Cel Shading.

O game causou reações dos mais religiosos, vez que a capa do jogo faz uma representação do Sagrado Coração, mas decorado com armas, o famoso personagem Psicótico e uma granada no lugar do coração do Cristo. Além disso, peca por ser repetitivo. Jogá-lo ou optar pelos dois episódios anteriores será praticamente a mesma experiência de jogo.

A história do game se passa mais uma vez no planeta Pandora que, depois de ter seus recursos esgotados pelas grandes corporações bélicas, se tornou um planeta prisão. E a galera que lá ficou formou gangues e seitas sanguinárias que acreditam que há tesouros deixados por uma civilização antiga em abrigos subterrâneos. E no meio de toda essa lama, encontra-se o jogador.



DÉJÀ VU

Mais uma vez o jogador pode optar por quatro personagens. Cada um tem sua habilidade e tipo de armamento com maior poder de fogo. O jogador também pode jogar sozinho ou em equipe. Nesse caso, vale a regra básica de jogar com pessoas que você conhece, pois é possível combinar estratégias e trocar itens numa boa. Jogar com um doidão estranho pode ser uma grande amolação.

As principais características de jogabilidade foram mantidas. Em “Borderlands 3” o jogador tem uma missão principal e outras tantas paralelas. As paralelas garantem itens e pontuações que tornam o personagem mais poderoso. Pontos de experiência podem ser gastos numa grande variedade de habilidades. Trata-se do padrão habitual de qualquer game de tiro com dinâmica de Action RPG.



MERCADINHO

As conhecidas máquinas automáticas de vendas estão lá. Mas, ao invés de refrigerantes e salgadinhos, elas oferecem armas, munições, explosivos, curativos, escudos e outras quinquilharias úteis para sua guerra particular.

No entanto, não convém comprar armas de forma desenfreada. Assim como nos episódios anteriores, o jogador depara com uma infinidade de opções durante o jogo. Há trabucos em baús e nos cadáveres dos inimigos. Mas se vale uma dica, opte pelas armas de selo roxo. São as mais poderosas, e tenha sempre uma de cada tipo de munição: pistola, fuzil, escopeta, rifle de precisão e lança foguetes.



MICROTRANSAÇÃO

“Borderlands 3” recorre ao varejo de quinquilharias cosméticas. No game, o jogador pode mudar as cores das roupas dos personagens, assim como comprar novas cabeças. Máscaras, chapéus, capacetes podem ser adquiridos para dar mais personalidade ao personagem, mas sem ganhos de performance.

“Borderlands 3” tem versões para PC, PS4 e Xbox One e custa R$ 250.