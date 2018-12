Os motoristas que trafegam pela BR-135, que liga Montes Claros a São João da Lagoa, pela MG-231, entre Cordisburgo e Paraopeba, e pela LMG-754, de Curvelo a Cordisburgo, contarão com novas bases operacionais para melhoria de monitoramento a partir de hoje.

Cerca de cem profissionais prestarão serviços de socorro mecânico, inspeção de tráfego, remoção de veículos e atendimento pré-hospitalar 24 horas por dia. Serão disponibilizados ao todo 14 veículos operacionais, cinco deles guinchos, cinco ambulâncias, dois para inspeções de tráfego, um para apreender animais e outro para combate a incêndio.

“Para proporcionar mais agilidade ao atendimento dos que trafegam pela região, foram construídas cinco bases operacionais, localizadas em pontos estratégicos da rodovia, onde os recursos ficam posicionados aguardando o acionamento do CCO”, afirma Anderson Finco, gerente de Atendimento ao Usuário da Eco135. Esses locais também são pontos de apoio equipados com sanitários, fraldário e um totem de autoatendimento.

O serviço será realizado pela empresa Eco135, vencedora da concessão e que ficou responsável por administrar 363,95 quilômetros dessas rodovias.

A concessão, válida por 30 anos, foi assinada em junho de 2018 pelo governador Fernando Pimentel (PT). Estão previstos investimentos de R$ 1,9 bilhão.

A cobrança de pedágio está prevista para começar em março de 2019.

CONTRATO

Nos primeiros cinco anos de concessão, a empresa deverá entregar 50% da obra prevista, além de construir passarelas e paradas de ônibus, implantar contornos e intersecções em nível.

Dentre as principais melhorias para os trechos estão: a duplicação de 136 quilômetros da rodovia e mais 110 de implantação de faixas adicionais, a partir do entroncamento da BR-040, na altura de Curvelo.

Todas as ações terão gerenciamento constante por meio de um sistema de telemetria – que serve para medir distâncias. Além disso, a comunicação será realizada via rádio, administrada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da empresa, situado em Curvelo.

EMPRESA

A Eco135 faz parte do grupo de EcoRodovias, considerado um dos maiores grupos de infraestrutura do Brasil, em crescimento nos últimos 20 anos.

São cerca de 2.640 quilômetros de concessões rodoviárias e um ativo portuário (Ecoporto). Hoje, são dez concessões, com sete em operação, duas em fase de assinatura de contrato e a Eco135 em início de operação, em sete estados da federação, nas regiões Sul e Sudeste do país.

O canal para solicitar serviços ou informações é o 0800-0135135, que também fornecerá boletins periódicos com as condições de tráfego, tempo e visibilidade das rodovias administradas pela Eco135, além de contato com a ouvidoria da empresa.

A concessionária também divulga as ações pelo site www.eco135.com.br e pelo perfil no Twitter @_eco135.

* Estagiário sob supervisão do editor