Ares de alegria, frescor e contato com a natureza. A Primavera que chegou na segunda-feira abre alas para uma moda confortável, que não deixa de lado a sofisticação. Além disso, traz uma cartela de cores rica em tons fortes que transitam bem entre branco, off white e tonalidades esmaecidas. Para brindar a nova temporada, escolhemos ocupar a CasaCor Minas – aberta no início deste mês – e fotografar nosso editorial de Primavera-Verão 2020.

Instalada no Palácio das Mangabeiras, região Sul de Belo Horizonte, a mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo tem tudo a ver com as estações quentes. Repleta de espaços abertos que conversam com ambientes internos cheios de histórias para contar.



TRENDS

Entre as tendências que destacamos, os tecidos fluidos e leves, em cores frescas; a dominância do laranja tanto em estampas quanto em peças lisas; a continuidade do amarelo do inverno nas coleções; azul em tons variados; além, claro, da invasão dos macacões, item que não poderá faltar nos cabides.

FICHA TÉCNICA

Peças: .AKT, Alphorria, Arte Sacra, Bendita Veste, Kalandra e Skazi

Óculos: Moon Eyewear

Acessórios: acervo

Produção de Moda e reportagem: Flávia Ivo

Fotos: Maurício Vieira

Assistente e videomaker: Bárbara Donhini

Maquiagem e cabelo: Cris Xavier e Equipe

Modelos: Alexandra Queles e Vivian Andrade

Locação: CasaCor Minas/Palácio das Mangabeiras​