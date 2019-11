Videogames se tornaram um grande palco para exposição de marcas das mais diferentes finalidades. É possível comprar sanduíche de uma rede global durante uma partida de Battle Royale, assim como conferir qual é o novo carro de luxo de uma marca alemã durante uma competição de e-Sports.

E como os games se tornaram um imenso outdoor digital, não faltam possibilidades de gerar exposição de marca e apresentar novos produtos dentro de um game. Neste final de semana, Ubisoft e Netflix irão colocar o seriado “La Casa de Papel” dentro de “Rainbow Six: Siege”.

O game de tiro on-line terá conteúdo exclusivo até dia 25 e os jogadores poderão usar as roupas da quadrilha do seriado, com macacão vermelho e máscara com o rosto do artista plástico Salvador Dali.

A missão acontece no mapa “Banco” e cada um dos times deverá lutar pelo refém trajado com as vestimentas do seriado. Os personagens Hibana e Vigil, um dos 52 disponíveis no time de ataque, também terão as roupas da série. A ideia é reproduzir um roubo a banco, seguindo a ideia da produção espanhola.

LIBERADO

O mais legal é que o game estará disponível para quem quiser jogar até o dia 25. E quem quiser adquirir o game poderá comprá-lo com 70% de desconto, seja para PC, PS4 ou Xbox One.

Mas como nada nessa vida é de graça, para os jogadores que quiserem adquirir os itens da missão especial, como uniformes, equipamento de cabeça (headgear), estampas de armas e amuletos terão que desembolsar 1.680 créditos do jogo, o que não é barato.

Na PSN, rede da Sony, o pacote de 1.200 moedas de “Rainbow Six” custa R$ 31.