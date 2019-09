A compra de um notebook exige um breve planejamento, em que se deve colocar na balança fatores como preço e desempenho. Quem optar por uma máquina de alta performance pode gastar pequenas fortunas – de R$ 12 mil a até R$ 43 mil – para adquirir o novo MacBook Pro, em sua configuração mais robusta.

Mas quem precisa de um laptop e não tem como gastar toda essa grana pode optar por modelo de baixo custo, que gira em torno de R$ 1 mil. Não é de graça, mas bem mais factível.

E entre as marcas que exploram o nicho de entrada, a Positivo se tornou referência de preço baixo. Ela acaba de lançar o Motion Q, que estreia por R$ 1.099. Trata-se de um equipamento básico com tela de 14 polegadas, processador Intel Atom, 4GB de RAM e armazenamento do tipo eMMC de 32 GB ou 64 GB.

Apesar de pouco espaço, ele suporta sistema operacional e algumas aplicações básicas. A vantagem é que ele consome menos energia que um HD convencional, além de ser mais rápido e com maior resistência a impactos.

Vale lembrar que se trata de um equipamento de desempenho modesto, que tem foco em aplicações on-line como G Suite (pacote de aplicativos do Google, semelhantes ao Microsoft Office).

Um dos destaques é seu track pad, que conta com emulador de teclado numérico. Além disso, ele já vem com teclas de atalho para serviços como Netflix e YouTube.



MOTION C

Opção é o Motion C, que parte de R$ 1.699 e vem equipado com processador Intel Celeron, que também não garante vigor, mas pode ser configurado com até 8 GB de RAM, o que melhora a performance.