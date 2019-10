A Sony confirmou o lançamento do PlayStation 5 para o final de 2020. Apesar de a fabricante japonesa ter adiantado alguns dados técnicos sobre o aparelho, ainda há muito a ser revelado. No entanto, a grande novidade é que ele terá um novo Joystick. O Dualshock 5 receberá novas funções que permitirão percepções sensoriais dos jogadores.

O controle ganhará um novo sistema de vibração, bem mais sofisticado que o atual, que tem um padrão único de vibração, que apenas se alterna pelo da trepidação. Segundo a fabricante, o novo sistema irá gerar pulsos de acordo com a cena do game. A pancada de um carro de corridas na mureta terá um efeito diferente de um soco, num game de luta.

Outro recurso do Joystick é que ele terá diferentes níveis de pressão para os gatilhos L2 e R2 (aqueles que são acionados pelos dedos indicadores).

De acordo com a Sony, eles podem ficar mais pesados de acordo com o momento do jogo, seja para acelerar um carro ou disparar uma flecha com arco. É um recurso semelhante ao Force Feedback dos volantes de simuladores que reproduzem o peso da direção.



SSD

O PS5 abandonará o disco rígido e contará com SSD, que permitirá carregamentos mais rápidos. A Sony ainda adiantou que ele terá processador e placa gráfica fornecidos pela AMD e contará com tecnologia Ray-Tracing, que permite criar gráficos 3D, com efeitos que simulam a luz captada pelos olhos.

Preços, capacidade de armazenamento, potência dos processadores e possíveis versões ainda são mistério, que serão distribuídos em pílulas até o Natal do ano que vem.