Apesar de atuarem em áreas bem diferentes e não se conhecerem, a dentista Adriana Dumont, a ecóloga Débora Mendes e a professora de inglês Renata Lamas têm algo em comum: a paixão pelo Carnaval. As três estão com tudo pronto para curtir a folia, mesmo a quatro semanas da Festa de Momo. Os adereços e trajes tomam conta dos guarda-roupas delas, e o glitter se espalhou pela casa.

Prestes a completar 36 anos, em pleno Carnaval, Adriana não perde tempo. “Já começo a pensar nos looks desde quando começam os movimentos nas redes sociais. Ou seja, cerca de três meses antes”, diz, animada para comemorar o aniversário na folia. “Acaba tendo um gostinho mais especial”, afirma ela, que vai para o quinto ano de festa na capital mineira.

Sempre no rol de trajes da dentista estão os croppeds e as hot pants. Para ela, uma combinação perfeita de beleza e conforto. “Escolho produções que vão apresentar um efeito visual bacana, porque tem que ter muito brilho e cor, mas também me permitir curtir sem sofrer com o calorão. Então, são roupas mais leves e tênis, que é sempre confortável”, revela, entregando a fórmula que criou para se esbaldar na folia.

O conforto também é a palavra-chave nos looks de Débora, de 32 anos, que, além de ecóloga, é presidente do bloco Havayanas Usadas.

“Sempre quero estar tranquila para curtir a folia, mas, se der para conciliar conforto, praticidade e beleza, melhor ainda”. Ela revela usar “tudo o que tem” no Carnaval, mesclando os itens e criando novas produções.

JOGA GLITTER!

Se no ano todo Renata Lamas, de 38 anos, busca ensinar a língua inglesa e a cultura estrangeira, em fevereiro (ou março, em alguns anos), tudo o que quer é saber de uma tradição bem brasileira: o Carnaval.

O bloco preferido, em BH, é o Funk You. “Na verdade, tornou-se uma grande família. Já toquei na bateria e hoje colaboro na produção do bloco”, conta, chamando a atenção para o tempo de preparação.

“Geralmente, ao fim de um Carnaval, já começo a ter as ideias para o ano seguinte e vou compondo cada look com calma, curtindo cada detalhe”.

E, para ela, tudo tem que ter brilho. “Glitter é energia! Tanto na maquiagem quantos nos adereços e peças. Gosto que a composição fique harmônica, bonita, mas que também transmita a felicidade de estar fantasiada! Se eu pudesse, usaria glitter todos os dias!”.