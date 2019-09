Bastou O NORTE divulgar, em sua edição de 18 de julho, o sonho de Eliana Maria, uma jovem que sonhava em se casar na igreja com o companheiro Jardel, para que pessoas da comunidade se mobilizassem para o grande dia. Foi um corre-corre para que tudo ficasse perfeito. E, em 24 de agosto, foi realizado o casamento, com a presença de mais de 200 pessoas que foram abraçar o casal.

Umas das parceiras desse sonho foi a empresária Silvânia Nascimento, do Sil Studio Fashion, que há seis anos atende em Montes Claros clientes da cidade, da região e de todo o Brasil. O destaque no Sil Studio Fashion são os serviços de coloração e luzes.

Silvânia é cabeleireira, pós-graduada em Terapia e Tricologia Capilar e Cosmetologia. Ela começou a carreira como assistente em um grande salão da cidade. “Com o incentivo das pessoas, tomei gosto por salão de beleza”, conta.



Como foi para você participar do casamento solidário de Eliana e Jardel?

Importante, porque a vida não é só ganhar dinheiro. Temos que olhar para o próximo, e participar desse sonho lindo da Naninha e do Jardel foi uma experiência diferente para mim e minha equipe.

Quem lhe inspirou na profissão?

Minha inspiração veio de uma antiga patroa, ela trabalhava muito bem, era muito dedicada e honesta com o cliente. Me ajudou muito.



Quais os principais cursos que fez?

O que mais me marcou foi Hair School, de Gracielle Gato. Foi um curso intenso de uma semana, em que trabalhamos todos os serviços de salão, várias técnicas. Nesse curso descobri com o que realmente trabalharia. Depois, fui crescendo na profissão, fiz pivot point Argentina e Chile e de lá para cá nunca mais parei.



O que mais gosta no dia a dia do seu trabalho?

Meu trabalho exige muito foco, dedicação e comprometimento. Gosto dessa correria. Minha profissão me permite transformar uma pessoa, elevar a autoestima com um simples toque, e isso eu amo demais.



Ser cabeleireira permite contato direto com diversas pessoas e a conversa flui naturalmente. Como é, para você, ter contato com tantas pessoas diferentes e conhecer um pouco das histórias de cada uma? Dá para aprender com elas?

Pessoas me inspiram na vida. Amo ouvir as histórias das pessoas. Algumas querem somente desabafar mesmo, outras querem ouvir a minha opinião. É bem interessante, a gente aprende e acaba ensinando também.



Sua profissão exige muita dedicação e, com isso, às vezes, sobra pouco tempo com a família. Como você faz para otimizar seu tempo e curtir momentos de prazer com eles?

Nossa, minha família é minha inspiração. Mesmo cansada, dedico pequenas horas, mas com qualidade. Filmes com pipoca, churrasquinho a três, eu, meu esposo e meu filho. Não abrimos mão das boas conversas.



Responda rápido:

Quem é Silvânia?

Eu sou a Sil simples, dedicada, amorosa. Se eu não puder ajudar, eu não atrapalho.

Amigos são?

Anjos que nos ajudam e compartilham momentos bons ou ruins

Família é?

Combustível, inspiração e amor.

E Deus?

Supremo, criador do universo. É tudo.