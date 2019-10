A Positivo chega aos 30 anos de mercado com um novo smartphone, o Twist SE, que tem como principais atributos seu processador de oito núcleos e 2 GB de RAM, que o coloca como opção interessante para quem busca um modelo de baixo custo, mas não quer um aparelho tão rudimentar. Com preço sugerido de R$ 749, o celular, que roda sistema Android, oferece 32 GB de armazenamento interno, mas permite expandir em até 128 GB, via cartão Micro SD. Ele também conta com câmera traseira de 13MP e frontal de 5MP, bateria de 3.000 mAh e tela 5.7 polegadas