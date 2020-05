Em tempos de pandemia, viajar não é uma opção, mas só fisicamente. Mesmo sem sair de casa, a população pode visitar lugares incríveis de Minas Gerais, conhecer cidades históricas, patrimônios culturais tombados, obras de arte a céu aberto. Tudo isso por meio do Portal Minas Gerais (minasgerais.com.br).

Coordenado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), o espaço oferece a possibilidade de várias visitas virtuais para quem estiver disposto a se aventurar nesta forma de experiência, com alto grau de imersão e realismo.

Mais de cem pontos turísticos e destinos mineiros podem ser visitados no portal, utilizando a ferramenta “Minas em 360 graus”, recurso que une imagens aéreas captadas por drones e fotos panorâmicas feitas em solo.

A navegação é simples, basta clicar nas setas para seguir na direção desejada ou nos ícones de helicópteros para ter a visão de como a cidade é distribuída e onde se localizam os principais atrativos.

Há, ainda, recursos interativos, como aproximação de imagem e janelas com textos referentes a algum determinado ponto de interesse, como praças, monumentos ou igrejas.

Em muitos casos, há também trilha sonora e narração com informações adicionais, que ajudam a situar o internauta no ambiente apresentado. O passeio pode começar com a escolha entre pontos turísticos específicos ou cidades inteiras.



NORTE

O Norte de Minas, claro, está presente no portal. O viajante pode optar por roteiros gastronômicos, de artesanato ou de passeios pela natureza. Em qualquer um deles haverá uma cidade norte-mineira apta a oferecer diversão.

Em Grão Mogol, por exemplo, há uma diversidade de atrações. Na cidade, há um verdadeiro tesouro cultural para ser apreciado nas construções de pedras, que emanam força e poder. A Casa de Cultura e a Igreja Matriz de Santo Antônio são símbolos locais.

Mas os amantes da natureza podem se deliciar por um passeio virtual pela Trilha do Barão e pelo Parque Estadual Grão Mogol.

Esse é apenas um exemplo. Há muito a ser explorado no portal. Então, prepare o fôlego e caia na estrada virtual.

*Com Agência Minas