Adotar alternativas, novas tecnologias e boas práticas de cultivo têm sido os trunfos de Minas Gerais para aumentar a produtividade e a qualidade na produção de frutas cítricas, ricas em vitaminas C e utilizadas de diferentes formas na alimentação.

Atualmente, o Estado ocupa a segunda posição no ranking nacional de cítricos, contribuindo para a liderança mundial do Brasil na produção de laranjas, com 31% do volume total da fruta. O país também é destaque entre os principais produtores de tangerinas e limões Tahiti do mundo.

No campo, o terroir da região (geografia, solo, clima e outras características) interfere de forma positiva na produção. Mas também é preciso adotar cuidados no manejo do cultivo, além de alternativas muitas vezes amparadas em tecnologia para conquistar avanços.

Exemplo de inovação é o Projeto Jaíba, maior plano de colonização e irrigação da América Latina. Também graças aos estudos da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuárias e Abastecimento (Seapa), o Norte de Minas experimentou um grande crescimento na produção de limão Tahiti, com direito a mais de uma safra ao ano. Já a expressiva produtividade mineira de tangerinas é devida à variedade Poncã, muito plantada nas regiões Sul e Central do Estado.



PRODUÇÃO MISTA

A produção de frutas cítricas pode ocorrer durante o ano todo, desde que haja o plantio simultâneo de variedades com diferentes épocas de maturação. Com texto referente ao cultivo de várias lavouras e pomares, incluindo as frutas cítricas, o livro “101 Culturas”, manual de tecnologias agrícolas da Epamig, traz dicas de plantio das frutas cítricas mais consumidas no Brasil.

O primeiro ponto tratado é com relação à escolha do tipo de solo – que deve ser preferencialmente de textura média, profundo (mínimo de um metro de profundidade efetiva), bem drenado e areado. O crescimento vegetativo das plantas ocorre em locais com temperaturas de 13ºC a 40ºC, com faixa ótima entre 23ºC e 32ºC. A coloração alaranjada das cascas de laranja e tangerina é intensificada por baixas temperaturas na época do amadurecimento, o que valoriza os frutos no comércio.

Chuvas em torno de 900mm a 1.500 mm por ano são suficientes para o cultivo de citros. Entretanto, o uso da irrigação, mesmo em locais com quantidades de chuvas nessa faixa, pode resultar em mais produtividade e qualidade de frutos.



PLANTIO

Normalmente, o plantio deve ser realizado no início da estação chuvosa. Mas, se houver irrigação, pode ser feito em quaisquer épocas do ano.

Logo após o plantio das mudas, os tratos mais importantes são a realização de irrigações até o pegamento, controle de formigas cortadeiras de folhas e de abelha-Irapuá, eliminação das brotações que surgirem abaixo das ramificações principais e replantio das mudas que morrerem.

*Com Agência Minas