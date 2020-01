Na indústria do automóvel, o lançamento de qualquer carro é cheio de segredos, pompa e circunstância. Afinal, quando o novo carro “vaza”, pode haver um dano na estratégia de marketing do fabricante e dá tempo para seus concorrentes buscarem ações para “combater” o novo rival. A VW acaba de lançar o Polo GTS – versão esportiva do hatch, que foi sensação no Salão do Automóvel de 2018. O problema é que no dia 8 de janeiro flagramos o carro sendo entregue na concessionária, que não demorou para ficar em destaque no saguão de vendas.

No entanto, a VW resolveu promover apresentações distintas para hatch e sedã. Assim, o Virtus GTS terá seu debute em meados de fevereiro. Assim, o Polo estreia com preço inicial de R$ 99.470, que pode ir para perto dos R$ 105 mil, com adição de opcionais.



MOTOR

Diferentemente de muitos esportivos “cosméticos”, que apenas adicionam elementos estéticos, sem ajustes em componentes mecânicos, o Polo GTS se sobressai sobre o restante da linha pela substituição do motor 200TSI pelo 250TSI. Em outras palavras, ele troca uma unidade tricilíndrica de 128 cv e 20 mkgf de torque por um bloco 1.4 de 150 cv e 25,5 mkgf de torque, que torna seu comportamento apimentado.

Ao contrário do que muita gente imaginava, o hatch combina o motor apenas com transmissão automática de seis marchas. Ela até poderia optar pela caixa manual de seis velocidades, que já foi ofertada por aqui no Golf 1.4, o que tornaria sua “tocada” ainda mais esportiva. No entanto, a fabricante garante que a caixa AQ250 teve suas relações ajustadas para acentuar sua proposta.



SUSPENSÃO

Segundo a VW, o acerto de suspensão também foi ajustado. O carro tem molas mais firmes que as utilizadas no restante da linha, para garantir melhor estabilidade, principalmente nas curvas. Ou seja, o Polo, que já é firme, promete ser mais duro no GTS.

Trata-se de uma modificação sutil, muito parecido com que a Fiat fez com a versão HGT do Argo, que também é mais firme que as demais versões. O ideal seria fazer um ajuste caprichado como o que a Renault Sport aplicou ao Sandero R.S., que faz dele um carro impecável nas curvas.



CONTEÚDOS

A lista de equipamentos do Polo GTS inclui quadro de instrumentos digital, sistema multimídia (com Android Auto, Apple CarPlay, GPS e câmera de ré), assim como seletor de condução em quatro modos, ar-condicionado digital, além de bancos esportivos em couro e sistema de áudio Beats. Completam o conjunto itens como sensor de fadiga, chuva e acendimento automático dos faróis.