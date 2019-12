A artista plástica piraporense Marly Gribel continua fazendo da arte a sua maior alegria. Hoje, 7 de dezembro, expõe peças em porcelana, com diversas formas e que passam por temas da natureza e do amor, no ateliê Márcia Prates, localizado no bairro Melo.

E de 18 de dezembro a 6 de janeiro, ao lado de outros artistas, o endereço da exposição é o Centro Cultural Hermes de Paula.

“A arte é um complemento da minha vida e um bálsamo para a humanidade, porque ao produzir e criar, colocamos em evidência o que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber e, uma delas é sua conexão com o divino e sua relação intrínseca com a natureza”, diz.

Sua temática é: o divino associado ao amor e a natureza como base da essência e existência do ser humano.

“Sem esses elementos a humanidade entra em crise, angústia e medo”, conta.

Neste ano, Marly recebeu o convite de renomados designers para expor no BH Design Festival e no Morar Mais BH, onde participou com pratos de porcelana na sala de jantar e conversação da design Andrea Azevedo, e, ainda com obras na galeria da design Lucilene Bredoff e outros curadores.

“Tive a honra de entrar na página do Instagram de um dos mais renomados designers do Brasil: o Newton Lima”, revela.

A porcelana e o azulejo têm ganhado um espaço muito grande nas galerias e nos projetos dos designers e a artista investiu muito nisso esse ano. “Essa arte tem ganhado o coração de colecionadores e designers. É um excelente presente para o Natal”, diz.

Para o próximo ano, Marly expõe em Montes Claros, Brasília, São Paulo e também no exterior. “Pretendo dar cursos de porcelana em Montes Claros”, conta.

Para quem quer presentear neste Natal e Ano Novo, a artista faz trabalhos em diversos formatos: tela, porcelana e azulejo e atende encomendas personalizadas.

A página no Facebook dela é: artista Marly Gribel e no Instagram: Marly Gribel. Telefone para contato: (38) 988374941.