Gamers vivem se engalfinhando a respeito de qual console é o melhor, franquia favorita e até mesmo quem é o youtuber mais legal. Mas se há uma coisa que todos concordam é que “Red Dead Redemption 2” é um dos melhores jogos já produzidos pela indústria.

Lançado no final do ano passado para PS4 e Xbox One, o game finalmente chega ao PC com a promessa de gráficos impecáveis em 4K, além de abrir espaço para a produção dos famosos “mods”, criados pela comunidade de jogadores.

Estreia que promete

“Need For Speed” é uma das principais franquias de corrida do mercado. Está na ativa desde 1994, mas seus últimos títulos, como “Payback”, “The Run” e “Rivals” ficaram bem aquém do esperado. Agora a Electronic Arts espera revigorar a série com “Heat”, que coloca o jogador numa vida dupla entre as corridas legalizadas (durante o dia) e os rachas criminosos (na madrugada). O game chega hoje para PC, PS4 e Xbox One.