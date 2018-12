Nem tão laranja, nem tão rosa. O Living Coral, cor de 2019 anunciada pela Pantone, é vibrante e cheio de vida, remetendo a sensações dominadas por bem-estar e alegria. A escolha feita após vasto estudo mundial de tendências, de acordo com a empresa, remete a transformações, intimidade e conexões mais humanas.

Usada amplamente nas décadas de 1950 e 1960, promete ser a protagonista na moda e também na make no ano que está para chegar. Inclusive, a cor é uma excelente escolha para as produções de beleza para o Ano Novo.

“A aplicação do coral vai variar de acordo com a personalidade da pessoa, se mais discreta ou ousada. Mas acho que o tipo de maquiagem que mais irá agradar é a monocromática. E, neste caso, não precisa ser o tom exato Living Coral, mas que varie dentro da mesma cartela”, explica o maquiador Bruno Cândido, que sugere algumas produções nesta página.

Para quem tem menos prática, a aposta em pele natural, máscara de cílios e uma parte do rosto destacando a cor é a dica do Marcos Costa, maquiador oficial da Natura.

“É uma cor feliz e democrática, que combina com todos os tons de pele. Um mais fechado para a pele negra, médio para as amareladas, muito comuns no Brasil, e um tom mais claro em uma pele clarinha”, destaca Costa.

Apesar de o expert ser um fã de coral, defende o uso de uma extensa gama de cores em um Brasil de belezas tão diversas. “O país é multiétnico e acho que todas as cores são para todos e todas. Não gosto muito dessa coisa de ter uma cor só para um ano inteiro”, observa.



SUGESTÕES

Ambos os especialistas concordam que a utilização da cor de 2019 na maquiagem passa pelo equilíbrio da tonalidade no rosto e, também, da monocromia, que nada mais é que o uso do mesmo tom em bochechas, boca e pálpebras.

“Penso em um olho com delineador supermarcado que realce os traços, um batom na mesma tonalidade dos lábios da pessoa e um blush coral dando uma cor. Uma dica é observar o tom da pele. O laranja queimado, que é uma variação desse Pantone, dá para todas, mas na pele negra irá iluminar e, na branca, dará destaque maior”, detalha Bruno Cândido.

Já Marcos Costa aposta as fichas no coral protagonizando a make. “Pode-se fazer uma maquiagem com batom coral, blush bronze e máscara de cílios, somente. Vai sobressair o batom. Ótimos parceiros também são o delineador e o lápis preto e um esfumado de marrom com blush coral e um batom vermelho laqueado, que é muito moderno. Mas você pode fazer um olho usando a cor e o restante da maquiagem nude, ou pode fazer a maquiagem inteira coral”, descreve o expert de Natura.