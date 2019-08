É inegável que tornar-se pai é um dos melhores sentimentos que o homem pode ter. Junto da alegria, vem também a responsabilidade de criar e educar a criança, para que no futuro consiga trilhar seu próprio caminho.

Mesmo que emocionante, ninguém disse que ser pai é tarefa fácil. Muito pelo contrário. Ao tocar no tema, sempre vem a velha história de que, a partir de então, não há mais tempo para descansar, é preciso acordar em meio à madrugada, trabalhar em dobro, sem se esquecer de auxiliar a mãe em todo o trabalho.

A situação precisa de mais dedicação quando as crianças vêm em dose tripla, tudo de uma vez e, assim, a conta fica cada vez mais complicada de se fechar.

Este domingo, Dia dos Pais, tem sabor especial para Jadson Fróis. Ele, que já tem uma filha de 7 anos, vive a expectativa do nascimento dos trigêmeos Hannah, Bento e Noah no próximo mês.

Para se ter uma ideia do tamanho do evento, participarão do nascimento dos trigêmeos seis médicos, além de uma equipe de enfermeiros.

O caso de Jadson e da mãe do trio, Apolyane Fróis, um casal de apenas 27 anos, ganhou dimensões gigantescas através das redes sociais. Um perfil foi criado para contar a novidade para os amigos, que logo se dispuseram a ajudar. A mobilização deixou Jadson mais tranquilo. Ele conta que havia ficado assustado com a notícia de que seria pai de três crianças, de uma só vez.

“Estávamos tentando há dois anos e sempre vinha aquele alarme falso. Quando ela me contou que seriam três fiquei muito surpreso, o susto é grande. A gente começa a pensar como vai ser, se vamos dar conta. Admito que a primeira impressão não é das melhores, não”, disse o papai em dose tripla.

Apolyane conta que antecipou a visita ao médico para saber se estava tudo bem com a criança e a notícia dos três a deixou perplexa. “O médico disse que eram três e que poderia ser até mais. A gente nunca espera, até porque veio de uma geração natural”.

O casal ganhou enxoval, fraldas, produtos de higiene, tudo doado por amigos e até mesmo desconhecidos. Todos querem participar do nascimento dos trigêmeos.

“Pessoas que nós nunca vimos estão ajudando. Chegamos a ganhar um carro cheio de fraldas”, comemorou Jadson. Agora, na matemática do papai, tudo será multiplicado. São três leites, três fraldas, três carrinhos. Com o tempo, o susto passa e a responsabilidade aumenta. Quando se tem três, de uma vez, os papéis de pai e mãe se misturam. Todos se ajudam e cuidar das crianças passa a ser um processo organizado.

“Estou muito feliz, contando os dias. A ansiedade só aumenta. O susto já passou e agora é só amor”, finaliza Jadson, ao lembrar que, a partir de agora, nunca poderá levar apenas uma bala para casa. “Se comprar para um, tem que comprar para o outro, para a outra e para a mamãe também”, finaliza.

