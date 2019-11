Há tantas variedades de orquídeas que é quase impossível conhecer todas elas. Além de lindas e decorativas, trazem um bônus extra: elas atraem beija-flores, borboletas e abelhas, criando um verdadeiro espetáculo da natureza no quintal de casa.

Em Montes Claros, o público vai acompanhar, a partir desta quinta-feira (7), a 4ª Feira de Orquídeas, que terá também cactus e suculentas, no estacionamento do Montes Claros Shopping.

De acordo com a orquidófila Marlene Bosco, organizadora da feira, a expectativa é que o evento conte com 800 orquídeas para venda. “Teremos mudas sem flores, a partir de R$ 10, e outras, com flores, a preços que vão variar de R$ 20 a R$ 150”, conta.



TENDÊNCIA

Administradora de uma loja de jardinagem focada em suculentas e cactus, Mitti Akimi Shibuya Watanabe também participa da mostra de plantas. “As suculentas são uma nova tendência para aqueles que curtem plantinhas, pela diversidade de cores e formas. E elas vão muito bem com o nosso clima, quente e seco”, diz Mitti, que há cinco anos investe no cultivo da planta. “Comecei a cultivá-las em Montes Claros e vi que se dariam bem aqui. Tentando, errando, aprendendo e acertando, vou investindo no cultivo. E o bacana é que foi uma descoberta coletiva, muitas pessoas estão descobrindo as suculentas. Morei no Japão, onde a primavera é sempre um espetáculo. E aquilo foi me atraindo muito, então, decidi que trabalharia com plantas. Pesquisando e lendo, fui descobrindo as suculentas”, conta



CUIDADOS

A maioria dos cactos e suculentas precisa de contato direto com o sol para viver. No entanto, há espécies que preferem luz indireta ou poucas horas de exposição ao sol.

“É importante saber que as suculentas são intolerantes a ambientes de sombra. Por isso, é preciso separar um cantinho bem iluminado para elas”, orienta.

4ª Feira de Orquídeas, Cactus e Suculentas

Onde: Estacionamento do Montes Claros Shopping

Quando: De 7 a 11 de novembro

Entrada gratuita