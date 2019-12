SÃO PAULO – A operadora de telefonia Oi anunciou a ampliação das operações com o serviço Gestão Digital 360°, que será administrado pela Oi Soluções, que basicamente oferece soluções de armazenamento, TI e segurança de rede para o setor corporativo.

Nos últimos três anos, a empresa, que passou por processo de recuperação financeira, investiu aproximadamente R$ 7 bilhões em infraestrutura para ampliar o portfólio de serviços corporativos.

A empresa passa a oferecer um pacote amplo de serviços de gestão de negócios numa única plataforma, que utiliza toda a estrutura da Oi. Assim, vai vender ferramentas de análise de dados, Big Data, servidores e conectividade de voz e dados e computação em nuvem para empresas.

Segundo a executiva chefe da Oi, Adriana Viali, o foco da Oi Soluções é oferecer a Gestão Digital 360° para os 57 mil clientes corporativos que tem e também para as esferas de governo.

“Temos uma rede de 376 mil quilômetros de fibra ótica e estamos presentes em 5,5 mil municípios, o que nos permite levar soluções para nossos clientes em todo país”, explica.

A demonstração da Oi Soluções aconteceu na CCXP, feira de cultura pop realizada de 5 a 8 de dezembro, em São Paulo. Durante o evento, a Oi ofereceu wi-fi para todos os 240 mil visitantes previstos, com 100 mil metros quadrados de cobertura e mais 60 quilômetros de fibra ótica. O objetivo é colocar em prática todas as funcionalidades da Gestão Digital 360°, numa operação real.



MOBILE

Apesar do novo posicionamento estratégico, a Oi mantém atenção à telefonia móvel. Segundo os executivos, a companhia apresentou crescimento de 1,5% de participação nos últimos 12 meses. No entanto, a meta da empresa é se tornar novamente líder na oferta de internet banda larga, via fibra ótica.

De acordo com Adriana, por ano, a Oi trafega 3,5 bilhões de minutos de voz e 3,8 bilhões de mensagens SMS. Já o volume de dados é de 770 PB (petabytes) mensais. “Corresponde a 308 milhões de filmes em qualidade Full HD”, compara.